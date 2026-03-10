Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 20:22

“Mentre il Medio Oriente brucia Meloni non riesce a scontentare Trump. Quando si preoccuperà per famiglie e imprese?”: l’affondo di Conte

di Redazione Politica
E sulle parole di Bartolozzi: "Restituisce il clima anticipato da Nordio a Meloni che è quello punitivo nei confronti della magistratura"
“Netanyahu continua i bombardamenti in Iran e anche il Pentagono dice che inizia la fase più dura. Mentre il Medio Oriente brucia Meloni non riesce a scontentare Trump, né si preoccupa degli interessi di famiglie e imprese che sono sommersi e soffrono per il caro energia che sta dilagando. Quando si preoccuperà di tutelare l’interesse nazionale?”, così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine del dibattito sul referendum promosso da UDU della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza.

“Noi siano per una risoluzione unitaria, è un momento di emergenza dal punto di vista economico, politico e di diritto internazionale. Dobbiamo dare un segno di chiarezza e lungimiranza – ha spiegato – stimolando il governo a definire una linea di politica estera e un intervento sulle misure politico sociali che soddisfino le reali esigenze, oggi più che mai urgenti, di famiglie e imprese”.

Sulle dimissioni della capo di gabinetto Bartolozzi e del Ministro Nordio dopo le parole dette in una trasmissione tv a proposito del Referendum, Conte ha proseguito: “Non si sono dimessi per condanne, indagini, immagino che non lo farà neanche il capo di gabinetto, è una voce sfuggita ma che restituisce il clima che è stato anticipato da Nordio, Meloni ed esponenti della maggioranza che è quello punitivo nei confronti della magistratura”.

