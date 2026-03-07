Questo giro lo offriamo noi Dietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? Registrati

La vera posta in gioco è la serie ideata e condotta da Roberto Scarpinato che guida i cittadini dentro i retroscena della contro-riforma della giustizia. Con linguaggio chiaro e documentato, ricostruisce le radici storiche e i protagonisti di ieri e di oggi che la sostengono. Soprattutto, mette a fuoco il progetto più ampio in cui si inserisce: che Paese diventerà l’Italia se questo tassello passerà e l’equilibrio tra poteri verrà ridisegnato.

Nel secondo episodio il racconto entra nel merito delle posizioni e delle contraddizioni dei promotori della riforma, da Carlo Nordio a Giorgia Meloni, fino a Giulia Bongiorno. Dichiarazioni pubbliche e scelte politiche vengono messe a confronto, evidenziando incoerenze e cambi di rotta. Ne emerge un quadro che solleva interrogativi sulla reale finalità dell’intervento.