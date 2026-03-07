Il mondo FQ

Giustizia

Ultimo aggiornamento: 9:21

Perché NO, Marco Travaglio a Firenze per spiegare le ragioni del no con Alessandro Nencini e Christine Von Borries

di F. Q.
Prosegue l’impegno del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, per illustrare le ragioni del “No” al referendum sulla giustizia. Lo scorso 4 marzo, l’iniziativa ha fatto tappa a Firenze presso il Teatro Puccini.

Nel video, la registrazione integrale del dibattito che ha visto protagonista Travaglio insieme ad Alessandro Nencini, Presidente del Comitato toscano “Giusto dire NO”. L’incontro, focalizzato sui temi della mobilitazione, è stato moderato dalla magistrata Christine Von Borries.

