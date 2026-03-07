“Dovevamo parlare solo di calcio, ma non è stato così”: Mascherano torna sull’imbarazzante incontro con Trump

Sorrisi forzati, imbarazzo. A distanza di 24 ore, la visita dell’Inter Miami di Messi alla Casa Bianca continua a far parlare di sé. “Dovevamo parlare solo di calcio, ma non è stato così“, ha spiegato Javier Mascherano, allenatore del club statunitense, in conferenza stampa prima della sfida al DC United. “Abbiamo accettato l’invito rispettando il protocollo, che vuole alla Casa Bianca la squadra campione. Era tutto pianificato per la settimana in cui avremmo giocato qui a Washington“, ha proseguito il tecnico.

È stato infatti un incontro surreale: il club statunitense – campione in Major League Soccer (Mls) nel 2025 – ha fatto visita a Donald Trump alla Casa Bianca. Il tycoon però anziché accoglierli, scambiare qualche battuta simpatica e parlare di calcio, all’improvviso ripreso dalle televisioni si è messo a fare il punto sulla guerra con l’Iran, sotto il percettibile imbarazzo di calciatori e staff tecnico presenti in quel momento. Poi un lungo applauso al quale nessuno si è sottratto.

“Una cosa non ha nulla a che fare con l’altra, siamo abbastanza maturi da sapere le cose”, ha spiegato Mascherano parlando del calcio e del conflitto tra Usa e Israele con l’Iran. “La visita alla Casa Bianca era prevista da quasi due mesi. Abbiamo aspettato senza vedere granché della Casa Bianca, Trump lo abbiamo incontrato solo nel momento ripreso in tv. La situazione del attuale del mondo è diversa da quella che c’era quando è stata organizzata la visita“, ha ribadito il tecnico argentino.

Finito il discorso sulla guerra, Trump è passato solo successivamente con disinvoltura al calcio: “Oggi siamo entusiasti di ospitare i campioni della MLS Cup 2025, l’Inter Miami. Ottimo lavoro! Ed è mio grande privilegio dire ciò che nessun presidente americano ha mai avuto l’occasione di dire prima: benvenuto alla Casa Bianca, Lionel Messi“. Quindi il presidente ha citato il figlio Barron: “È un tuo grande fan. Un tuo grandissimo fan. Pensa che tu sia una persona fantastica“.