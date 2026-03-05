Il mondo FQ

Lotito sbrocca con un giornalista: “Periodo nero della Lazio? Finirà quando non ci saranno più persone come te in giro”

di Redazione Politica
Il presidente biancoceleste risponde duramente a un giornalista fuori dalla Camera
“Quando finirà il periodo nero della Lazio? Quando finirà la gente come te che va girando”. Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e presidente della Lazio, perde la pazienza entrando alla Camera dei deputati, dove era prevista una sua audizione, e risponde così a un giornalista.

Il cronista, nella domanda, chiedeva conto della bassa affluenza dei tifosi allo stadio nelle partite casalinghe.

