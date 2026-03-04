Trump sull’Iran ai Mondiali: “Davvero non m’interessa, è un Paese gravemente sconfitto”

"Sono alla frutta", ha commentato il tycoon. Visto il contesto di guerra che in questi giorni si sta sempre più intensificando, la loro presenza oggi sembra utopia

Tutto il mondo del calcio negli ultimi giorni è curioso di sapere se – dopo l’attacco di Israele e Usa – l’Iran parteciperà o meno ai Mondiali di giugno previsti tra Stati Uniti, Canada e Messico. Tutti, tranne Donald Trump. Lo ha ammesso lo stesso presidente statunitense nel corso di un’intervista a Politico. Il tycoon ha dichiarato: “Non m’interessa davvero se parteciperanno, è un Paese gravemente sconfitto. Ormai sono alla frutta“, ha dichiarato Trump.

L’Iran è stata tra le prime squadre a livello globale a qualificarsi per la Coppa del Mondo del 2026. Ma le voci su una loro possibile assenza sono sempre più insistenti a 99 giorni dall’inizio. A conferma di ciò, c’è la mancata partecipazione della riunione organizzata dalla Fifa ad Atlanta questa settimana. Visto il contesto di guerra nel Paese che in questi giorni si sta sempre più intensificando, la presenza della nazionale iraniana alla più grande manifestazione calcistica per nazionali a livello internazionale a oggi sembra davvero utopia.

“Quello che è certo è che dopo questo attacco non possiamo aspettarci di guardare con speranza alla Coppa del Mondo”, aveva dichiarato il presidente della federazione calcistica iraniana Mehdi Taj al quotidiano sportivo iraniano Varzesh3 dopo i primi attacchi di Usa e Israele nel Paese. L’amministrazione Trump inoltre nei mesi scorsi aveva già dichiarato di non voler concedere deroghe al divieto d’ingresso per i tifosi colpiti dal travel ban firmato dal presidente Usa a giugno 2025, che limita l’ingresso negli Stati Uniti alle persone provenienti da 19 nazioni. E tra le nazioni in questione c’è anche l’Iran, i cui tifosi dunque a prescindere non potrebbero seguire la proprio Nazionale. L’Iran è ovviamente coinvolto in prima persona, ma la questione riguarda altre nazioni qualificate: Qatar, Arabia Saudita e Giordania e potrebbe aggiungersi anche l’Iraq, se dovesse conquistare l’accesso al torneo attraverso i playoff intercontinentali.