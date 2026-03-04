Questo giro lo offriamo noi Dietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? Registrati

“Io ho contestato a Tajani il fatto che questo governo sta facendo il servo sciocco degli Usa. E ho ricordato quel cappellino rosso con cui lui girava all’inaugurazione del Board of Peace, dove Tajani era seduto in ultima fila e l’Italia non doveva andarci, perché, dopo il genocidio a Gaza, quello è un affare privato di Trump e un progetto vergognoso di speculazione immobiliare a danno della popolazione palestinese“. Così, a Dimartedì (La7), il leader del M5s Giuseppe Conte commenta le tensioni esplose col ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante la sua audizione congiunta col titolare della Difesa Guido Crosetto sulla situazione in Iran.

Conte sottolinea che da quell’incontro nella sala Convegni di Palazzo Madama non si è capito nulla della posizione del governo Meloni: “Vorrei ricordare che loro hanno cambiato completamente la prospettiva la linea di politica estera rispetto a quello che sostenevano prima, ma non è la prima volta. Qual è il vero tema oggi? Che l’Italia conta ancora meno perché con gli alleati devi spiegare subito qual è la tua posizione. Il governo Meloni – continua – avrebbe dovuto dire subito agli Usa: ‘Avete fatto un attacco all’Iran che è in violazione del diritto internazionale, come in Venezuela. Allora le basi italiane non ve le concediamo, perché la nostra Costituzione non ce lo permette: io non posso assecondare una rottura del diritto internazionale, non sono il vostro servo sciocco”.

L’ex presidente del Consiglio avverte che con questa postura del governo Meloni ci sono conseguenze carissime che paga l’Italia: “Noi ci rimettiamo perché il prezzo del greggio e quello del gas sono già saliti alle stelle. E, attenzione, siamo a rischio di terrorismo internazionale“.

Poi si sofferma sul caso del ministro Crosetto: “Lo dico anche in base alla mia passata esperienza di presidente del Consiglio. Francamente io sono rimasto turbato ieri dall’audizione del ministro Crosetto perché ha aggiunto ulteriori particolari che sono davvero allarmanti. Questo suo viaggio è diventato un mistero inesplicabile. Lì ci sono già da giorni due portaerei americane, la Ford e la Lincoln. Le minacce di attacchi già ci sono da tempo: uno scenario di crisi altamente preoccupante e allarmante. Il nostro ministro della Difesa si trova lì come un turista inconsapevole e gli piovono sopra le bombe. L’unico ministro della Difesa di un paese membro della Nato“.

E aggiunge: “Nell’audizione Crosetto ha rivelato una cosa ancora più grave. Ha detto che sapeva che ci sarebbe stato un attacco Usa imminente, ma non in quel fine settimana. Ma sono cose allucinanti! Abbiamo dovuto fare un’operazione di esfiltrazione del nostro ministro: ‘Salvate il soldato Crosetto’. Tajani non ne sapeva nulla, la Meloni in tv dice che stava lavorando. Ripeto, è allucinante”.

Conte conclude, ribadendo: “Se tu fai il servo sciocco, gli stessi alleati non ti rispettano più, non ti informano, pretendono soltanto e nulla danno. È quello che sta accadendo con noi. Perché Giorgia Meloni che cosa fa? Invoca in modo ridicolo un premio Nobel per Trump, va a Washington, promette acquisto di armi e gas americano a zero tassazione. Quando arrivano i dazi Usa, dice che è una buona soluzione. Porta addirittura le spese per la Nato al 5% del Pil, che per noi sono insostenibili. Insomma, sottoscrive tutto e prende solo schiaffi”.