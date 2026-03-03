Ha dell’incredibile quanto accaduto a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, a un’ora da Dubai. Qui – nonostante il conflitto in corso tra Usa, Israele e Iran che di riflesso coinvolge anche altri Paesi – è in corso un torneo challenger di tennis. E proprio qui, durante il turno finale delle qualificazioni dell’Atp Challenger 50 tra Matsuoka e Ostapenkov, è accaduto l’impensabile. I due tennisti sono scappati dal campo a match in corso. Il motivo? Un allarme aereo, accompagnato da qualche esplosione. È accaduto nel terzo set: all’improvviso rumore dell’allarme – di un possibile attacco aereo – e match interrotto. I giocatori si sono inizialmente fermati, in attesa di maggiori indicazioni dal giudice di sedia che nel frattempo si stava consultando con il supervisor. Poi la corsa verso le proprie borse, hanno recuperato tutti gli effetti personali e verosimilmente hanno anche notato l’alert sui propri cellulari.

La partita è stata ovviamente sospesa ed è partita la fuga dal campo dei giocatori, oltre che dell’arbitro, gli staff e gli altri addetti ai lavori, per mettersi al riparo in un luogo sicuro. A quel punto è scattato il protocollo di sicurezza e di conseguenza tutte le partite del Challenger sono state sospese. C’era infatti un incendio nella vicina raffineria di petrolio causato dai detriti dei droni.