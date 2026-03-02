Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 16:30

Iran, Conte a Crosetto e Tajani: “Meloni continuerà a dire che Trump deve vincere il Nobel per la pace?”

di Redazione Politica
Icona dei commenti (0)
"Qual è il vantaggio per l'Italia? Certo, Meloni ha guadagnato le prefazioni del figlio di Trump e di Vance al suo libro"
Icona dei commenti Commenti

“Non possiamo non accennare a quel che è successo al ministro Crosetto, non è un fatto personale. Lei si è ritrovato lì, ha dichiarato, per impegni familiari nelle Emirati Arabi a Dubai con un viaggio privato. Poi invece è stato chiarito che c’era un incontro istituzionale con il suo omologo emiratino, poi ancora che era andato lì perché non c’erano rischi e oggi ha dichiarato invece che è andato lì perché ha capito che c’erano rischi e voleva mettere in salvo la sua famiglia. Le chiedo allora degli altri italiani che ne è? E aggiungo che queste sono le ragioni per cui noi italiani non possiamo sentirci tutelati da questo governo“. Così il presidente M5S Giuseppe Conte parlando in occasione dell’informativa dei ministri Antonio Tajani (Esteri) e Guido Crosetto (Difesa) davanti alle Commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera sulla situazione in Iran e Golfo Persico.

Qual è il vostro atteggiamento nei confronti degli Usa – ha continuato Conte – Vogliamo chiarire le linee di indirizzo della politica estera perchè sono stati attaccati il Venezuela, Iran, Paesi dove ci sono le riserve maggiori energetiche del mondo. Mi chiedo va tutto bene? Sottoscriviamo tutto quello che ci viene chiesto? L’aumento del 5% del pil delle spese militari, promettiamo l’acquisto di gas e armi Usa. Andiamo lì, ministro Tajani, con il cappello Maga in mano e qual è il vantaggio per l’ Italia? Per Meloni lo abbiamo capito: la prefazione al suo libro prima del figlio di Trump e ora anche del vicepresidente Vance ma per gli italiani? il tricolore ve lo siete dimenticato”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione