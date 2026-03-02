“Non possiamo non accennare a quel che è successo al ministro Crosetto, non è un fatto personale. Lei si è ritrovato lì, ha dichiarato, per impegni familiari nelle Emirati Arabi a Dubai con un viaggio privato. Poi invece è stato chiarito che c’era un incontro istituzionale con il suo omologo emiratino, poi ancora che era andato lì perché non c’erano rischi e oggi ha dichiarato invece che è andato lì perché ha capito che c’erano rischi e voleva mettere in salvo la sua famiglia. Le chiedo allora degli altri italiani che ne è? E aggiungo che queste sono le ragioni per cui noi italiani non possiamo sentirci tutelati da questo governo“. Così il presidente M5S Giuseppe Conte parlando in occasione dell’informativa dei ministri Antonio Tajani (Esteri) e Guido Crosetto (Difesa) davanti alle Commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera sulla situazione in Iran e Golfo Persico.

Qual è il vostro atteggiamento nei confronti degli Usa – ha continuato Conte – Vogliamo chiarire le linee di indirizzo della politica estera perchè sono stati attaccati il Venezuela, Iran, Paesi dove ci sono le riserve maggiori energetiche del mondo. Mi chiedo va tutto bene? Sottoscriviamo tutto quello che ci viene chiesto? L’aumento del 5% del pil delle spese militari, promettiamo l’acquisto di gas e armi Usa. Andiamo lì, ministro Tajani, con il cappello Maga in mano e qual è il vantaggio per l’ Italia? Per Meloni lo abbiamo capito: la prefazione al suo libro prima del figlio di Trump e ora anche del vicepresidente Vance ma per gli italiani? il tricolore ve lo siete dimenticato”.