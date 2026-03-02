Il mondo FQ

Sport News

Ultimo aggiornamento: 12:48

Brignone si ferma: “Ho chiesto troppo al mio corpo, mi sta presentando il conto”

di Redazione Sport
La sciatrice azzurra ha vinto due ori (gigante e superG) a Milano-Cortina 2026 dopo un recupero lampo dall'infortunio di aprile 2025: non parteciperà alle ultime tappe di CdM
“Credo di avere chiesto molto al mio corpo nel corso di questi mesi”. Federica Brignone si ferma. La bicampionessa olimpica di superG e gigante a Milano-Cortina 2026, rientrata in pista con risultati pazzeschi dopo il brutto infortunio del 3 aprile 2025, ha deciso di non prendere parte né alle prossime tappe di Coppa del Mondo in programma da venerdì 6 a domenica marzo in Val di Fassa, né ai successivi impegni di Are del 14/15 marzo (gigante e slalom) e delle finali in Norvegia dal 21 al 25 marzo. La sua breve ma incredibile stagione si è conclusa così a Soldeu. Brignone aveva parlato dell’ipotesi ritiro nei giorni scorsi. Per il momento lo stop riguarda solo questa stagione.

A comunicarlo è la Fisi. “Credo di avere chiesto molto al mio corpo nel corso di questi mesi – dichiara Brignone -. Dal giorno stesso in cui mi sono infortunata ho dedicato tutta me stessa all’obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di MilanoCortina 2026, ottenendo il doppio risultato di portare la bandiera tricolore e di salire sul podio. Ce l’ho fatta addirittura in due occasioni, salendo oltretutto sul gradino più alto del podio. Ho provato a proseguire la stagione, adesso però il mio fisico mi sta presentando il conto“, spiega la campionessa italiana di sci.

“Quindi approfitto della stagione ormai al capolinea per concedermi una pausa e continuare successivamente al meglio la riabilitazione, che è stata logicamente forzata nel corso di tutto questo tempo per arrivare al miracolo che siamo stati capaci di compiere. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto nel sogno olimpico e mi hanno permesso di rimettermi in piedi e partecipare a questa stagione”. La squadra italiana si presenterà dunque con Sofia Goggia, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Roberta Melesi, Asja Zenere, Sara Allemand, Sara Thaler e Ilaria Ghisalberti. Il programma prevede due discese venerdì 6 marzo e sabato 7 marzo, seguite da un supergigante domenica 8 marzo.

