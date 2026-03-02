Brignone si ferma: “Ho chiesto troppo al mio corpo, mi sta presentando il conto”

“Credo di avere chiesto molto al mio corpo nel corso di questi mesi”. Federica Brignone si ferma. La bicampionessa olimpica di superG e gigante a Milano-Cortina 2026, rientrata in pista con risultati pazzeschi dopo il brutto infortunio del 3 aprile 2025, ha deciso di non prendere parte né alle prossime tappe di Coppa del Mondo in programma da venerdì 6 a domenica marzo in Val di Fassa, né ai successivi impegni di Are del 14/15 marzo (gigante e slalom) e delle finali in Norvegia dal 21 al 25 marzo. La sua breve ma incredibile stagione si è conclusa così a Soldeu. Brignone aveva parlato dell’ipotesi ritiro nei giorni scorsi. Per il momento lo stop riguarda solo questa stagione.

A comunicarlo è la Fisi. “Credo di avere chiesto molto al mio corpo nel corso di questi mesi – dichiara Brignone -. Dal giorno stesso in cui mi sono infortunata ho dedicato tutta me stessa all’obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di Milano–Cortina 2026, ottenendo il doppio risultato di portare la bandiera tricolore e di salire sul podio. Ce l’ho fatta addirittura in due occasioni, salendo oltretutto sul gradino più alto del podio. Ho provato a proseguire la stagione, adesso però il mio fisico mi sta presentando il conto“, spiega la campionessa italiana di sci.

“Quindi approfitto della stagione ormai al capolinea per concedermi una pausa e continuare successivamente al meglio la riabilitazione, che è stata logicamente forzata nel corso di tutto questo tempo per arrivare al miracolo che siamo stati capaci di compiere. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto nel sogno olimpico e mi hanno permesso di rimettermi in piedi e partecipare a questa stagione”. La squadra italiana si presenterà dunque con Sofia Goggia, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Roberta Melesi, Asja Zenere, Sara Allemand, Sara Thaler e Ilaria Ghisalberti. Il programma prevede due discese venerdì 6 marzo e sabato 7 marzo, seguite da un supergigante domenica 8 marzo.