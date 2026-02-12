“Mai nella vita avrei pensato di vincere, è qualcosa di incredibile”: l’emozione di Brignone

“È qualcosa di incredibile, ho pensato a sciare e fare il mio massimo, ho detto ‘o la va o la spacca’, ma non pensavo di poter vincere l’oro, sinceramente”. Emozionata, felicissima, come tutte le persone intorno a lei. Federica Brignone compie l’impresa più grande della sua carriera e vince l’oro in superG alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dieci mesi dopo il grave infortunio che ha condizionato il suo 2025 e l’inizio del 2026. Era solo un miracolo già esserci a queste Olimpiadi, figuriamoci vincere una medaglia d’oro.

“Non me lo sarei aspettata, mai nella vita, è davvero qualcosa di speciale“. Queste le parole alla Rai dopo il successo incredibile. “Forse ce l’ho fatta oggi perché non mi mancava, sapevo di aver fatto il massimo, è stata la mia forza, mi valutavo un’outsider, oggi è veramente qualcosa di speciale”. È stata una vittoria storica, ai limiti dell’umano. L’impresa si è compiuta sulla pista delle Tofane, davanti agli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo, Brignone è stata protagonista di un recupero record dopo il terribile infortunio dello scorso 3 aprile ai campionati italiani, con la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra e la rottura del legamento crociato anteriore. Adesso la Tigre di La Salle, tesserata per il Centro Sportivo Carabinieri, è riuscita nell’impresa di conquistare la sua quarta medaglia olimpica, la prima d’oro, dopo il bronzo nel 2018, l’argento nel 2022 in gigante e l’argento in combinata sempre nel 2022.

Le parole della mamma di Brignone

“Credevo che sarebbe tornata, ma vincere la medaglia olimpica in superG… non ho parole, veramente troppo brava“. Commossa anche la mamma Ninna Quario, che ha raccontato le proprie emozioni a Rai Sport. “Dopo l’oro olimpico non manca più nulla. Grazie a tutti coloro che ci sono stati vicini, con l’affetto, regali e parole. Speriamo che tutti siano felici come noi”. A Eurosport ha poi aggiunto: “Da quando Federica ha avuto l’incidente sono molto più tranquilla, non mi aspetto niente. La salute è la cosa più importante, una bella gara qua non cambiava niente. Però non so come abbia fatto a vincere, sono senza parole… “.