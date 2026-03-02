“Non hanno risposto alla domanda fondamentale: condannate o meno l’attacco unilaterale americano all’Iran? Avete un giudizio politico su quello che è accaduto? Su una violazione del diritto internazionale conclamata? Non hanno risposto”. Così Nicola Fratoianni, al termine dell’audizione in Senato dei Ministri Crosetto e Tajani sulla situazione nel Golfo Persico. “Trump e Netanyahu stanno facendo una guerra per mantenere il potere nei loro paesi dove sono profondamente in crisi” è l’opinione di Angello Bonelli, parlando di audizione “imbarazzante”. La richiesta che sia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a riferire in Parlamento sulla posizione del governo italiano viene, oltre che da Alleanza Verdi-Sinistra, anche dal Partito Democratico e da Giuseppe Conte per il Movimento 5 Stelle. “L’audizione è stata un’occasione in larga parte sprecata – ha detto Giuseppe Provenzano del Pd – Ci hanno raccontato la cronaca di questi giorni ma non sono stati capaci di esprimere un giudizio politico sull’attacco di Stati Uniti ed Israele”