Europa League 2026, il tabellone completo dopo i sorteggi: dagli ottavi fino alla finale

di Redazione Sport
Derby italiano tra Roma e Bologna già agli ottavi di finale. Tra le altre sfide spiccano Stoccard-Porto e Lille-Aston Villa
Roma e Bologna. L’Europa League è l’unica competizione in cui l’Italia è ancora in corsa con due club. Dopo il sorteggio di Nyon, anche l’Europa League conosce il suo tabellone definitivo. E sarà derby italiano: c’era il 50% di possibilità ed è accaduto. Roma e Bologna si sfideranno quindi agli ottavi di finale.

Gli ottavi di finale si giocano a breve: 12 marzo l’andata, una settimana dopo il ritorno. I quarti invece sono previsti nella prima metà di aprile: 9 e 16. Le semifinali si giocheranno il 30 aprile (andata) e il 7 maggio (ritorno). Poi la finale è prevista il 20 maggio: si giocherà allo stadio Vodafone Arena di Istanbul, in Turchia.

Europa League 2026, gli ottavi di finale

Ferencvaros vs Braga
Panthinaikos vs Real Betis
Genk vs Friburgo
Celta Vigo vs Lione

Stoccarda vs Porto
Nottingham Forest vs Midtjlland
Roma vs Bologna
Lille vs Aston Villa

Europa League 2026, il tabellone completo

QF1: Ferencvaros o Braga vs Panathinaikos o Real Betis
QF2: Genk o Friburgo vs Celta o Lione
QF3: Stoccarda o Porto vs Nottingham Forest o Midtjylland
QF4: BOLOGNA o ROMA vs Lille o Aston Villa

SF1: Vincente QF1 vs Vincente QF2
SF2: Vincente QF3 vs Vincente QF4

