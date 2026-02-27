Tragedia sfiorata in una scuola media di Piscina, nel Torinese, dove un ragazzino di 11 anni ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito un boccone di cibo. L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi e ha richiesto l’intervento del personale sanitario.

Secondo quanto riferito, non è ancora chiaro se l’11enne abbia mangiato un biscotto o una merendina. Il peggio è stato evitato grazie all’intervento tempestivo di un insegnante: il docente ha infatti praticato le manovre disostruttive, consentendo al ragazzo di riprendere a respirare.

Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda zero. All’arrivo dell’ambulanza il giovane respirava normalmente, era vigile e cosciente. Tuttavia, è stato comunque deciso di portarlo al pronto soccorso in via precauzionale.

Foto d’archivio.