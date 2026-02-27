Il mondo FQ

Undicenne rischia di soffocare a scuola: salvato dall’intervento dell’insegnante

Momenti di paura in una scuola media del Torinese: decisivo il sangue freddo del docente. All'arrivo del 118 il ragazzo respirava normalmente
Tragedia sfiorata in una scuola media di Piscina, nel Torinese, dove un ragazzino di 11 anni ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito un boccone di cibo. L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi e ha richiesto l’intervento del personale sanitario.

Secondo quanto riferito, non è ancora chiaro se l’11enne abbia mangiato un biscotto o una merendina. Il peggio è stato evitato grazie all’intervento tempestivo di un insegnante: il docente ha infatti praticato le manovre disostruttive, consentendo al ragazzo di riprendere a respirare.

Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda zero. All’arrivo dell’ambulanza il giovane respirava normalmente, era vigile e cosciente. Tuttavia, è stato comunque deciso di portarlo al pronto soccorso in via precauzionale.

