Nella settimana sanremese non può mancare quello che ormai è diventato un appuntamento fisso per la politica italiana: ‘Sanremo da pecora’, in onda nella puntata di oggi di ‘Un giorno da pecora’ su Radio Uno. La rassegna canora, quest’anno condotta da Giorgio Lauro e Nancy Brilli, ha visto la vittoria, a sorpresa, del duo dem Antonio Decaro e Dario Nardella ai danni del presidente dei senatori di Fratelli d’Italia Lucio Malan che era la voce da battere in quanto campione in carica.

A decretare la vittoria la giuria composta dalla due volte vincitrice del Festival di Sanremo (e una volta dell’Eurovision Song Contest) Gigliola Cinquetti, di Evelina Christillin e di Ivan Zazzaroni. A vigilare sui voti, annunciati dalla voce di Foxy John, e a certificare la vittoria finale l’economista Carlo Cottarelli.

A fronteggiarsi nella sfida canora il trio tutto al femminile, quello formato dalla viceministra del Lavoro Maria Bellucci, da Ylenja Lucaselli di FdI e da Patty L’Abbate dei Cinquestelle. Il Movimento 5 stelle ha schierato invece il duo formato da Vittoria Baldino, alla voce, e Luca Pirondini al violino. L’altra coppia che schierava un musicista era quella del Partito democratico con l’europarlamentare Dario Nardella e il presidente della Puglia Antonio Decaro. Altro duo, ma bipartisan, quello composto dal senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo insieme alla senatrice Pd Simona Malpezzi. Tra i ‘solisti’ il capogruppo al Senato di FdI Malan, la sottosegretaria ai Rapporti col Parlamento Siracusano e il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. Special guest al pianoforte e membro aggiunto del ‘CDM – Che duo Meloni’, al secolo Chiara Cami e Aurora Di Marcantonio, che ha accompagnato tutti i partecipanti, il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. La fase eliminatoria è stata superata dal trio Lucaselli-L’Abbate-Bellucci con ’Si può dare di più’, dal campione in carica Lucio Malan con ‘Come mai’ degli 883 e dal duo PD Decaro-Nardella con ’Sapore di Sale’. I tre finalisti si sono poi sfidati con altre tre canzoni. Tributo ad Ornella Vanoni per il trio al femminile con “Senza fine”, “Almeno tu nell’universo” per Malan e “Rossetto e caffè” di Sal Da Vinci per Decaro-Nardella. I giudici hanno decretato l’insindacabile verdetto certificato da Carlo Cottarelli. Terzo posto per Lucaselli-L’Abbate-Bellucci e vittoria finale per Decaro-Nardella. Battuto a sorpresa, dunque, il favoritissimo Malan che la prende sportivamente. “Colpa dei giudici? Qui il giudizio è inappellabile” commenta con ironia.