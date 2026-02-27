Il viaggio nell’elicottero dei vigili del fuoco da Sanremo a Roma è andato “benissimo, i vigili dei fuoco sono persone splendide, meravigliose e vanno ringraziate da tutti”. Giulio Rapetti, in arte Mogol, commenta così, a margine della prima festa commemorativa dell’istituzione del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, al Teatro Argentina, a Roma, il particolare trasferimento che lo ha coinvolto. Omaggiato ieri sera, durante la terza serata della kermesse musicale, sul palco dell’Ariston, Mogol era oggi alla festa del Corpo: lì il paroliere è stato nominato vigile del fuoco ad honorem e poi è stato eseguito e cantato l’inno dei Vigili del fuoco, scritto da lui.

Il viaggio in elisoccorso ha sollevato le polemiche. Le opposizioni in Liguria hanno accusato il governo di utilizzare un mezzo pubblico come “taxi” per il paroliere, ma Piantedosi ha minimizzato parlando di “polemiche strumentali” e ribadendo la scelta fatta. Intanto il M5s ha già annunciato un’interrogazione in Parlamento.