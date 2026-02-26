“L’idea che costruisci la riforma della Costituzione introducendo il sorteggio per la categoria dei magistrati non si può vedere. In Italia, l’altra categoria che non sceglie, per cui è previsto il meccanismo del sorteggio, è quella dei detenuti rispetto alle forme di rappresentanza previste dall’ordinamento penitenziario”, queste le parole del procuratore di Bergamo, Maurizio Romanelli, ospite insieme alla procuratrice di Lodi, Laura Pedio e al procuratore capo di Bari, Roberto Rossi, ospiti del Forum “Perché No – speciale Referendum” organizzato da il Fatto Quotidiano e ilFattoQuotidiano.it.