Referendum, il procuratore di Bergamo Romanelli: “Il meccanismo del sorteggio? Oltre ai magistrati usato solo per i detenuti”

Il procuratore di Bergamo critica l’ipotesi di sorteggio dei magistrati e la paragona ai meccanismi di rappresentanza previsti per i detenuti
“L’idea che costruisci la riforma della Costituzione introducendo il sorteggio per la categoria dei magistrati non si può vedere. In Italia, l’altra categoria che non sceglie, per cui è previsto il meccanismo del sorteggio, è quella dei detenuti rispetto alle forme di rappresentanza previste dall’ordinamento penitenziario”, queste le parole del procuratore di Bergamo, Maurizio Romanelli, ospite insieme alla procuratrice di Lodi, Laura Pedio e al procuratore capo di Bari, Roberto Rossi, ospiti del Forum “Perché No – speciale Referendum” organizzato da il Fatto Quotidiano e ilFattoQuotidiano.it.

