Incidente choc per Andrea Pavan: precipita per due piani nel vano ascensore, non è in pericolo di vita

Ha dell’incredibile quanto accaduto ad Andrea Pavan, golfista due volte vincitore nel DP World Tour, nel corso del South African Open di questa settimana. L’italiano è precipitato nel vano di un ascensore dopo averlo chiamato al proprio piano: le porte si sono aperte regolarmente, ma la cabina non era presente. Il giocatore è così caduto per due piani, riportando ferite gravissime. Non sarebbe però in pericolo di vita.

Le prime informazioni diffuse indicano che, pur non essendo oggi in pericolo di vita, Andrea Pavan si è sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico ed è rimasto per sei ore in sala operatoria. Adesso sono attesi aggiornamenti ufficiali utili a chiarire con maggiore precisione la dinamica dell’incidente e le sue condizioni di salute, ma il golfista è vigile e muove le gambe. L’incidente è avvenuto in un condominio dove alloggiano diversi giocatori, lontano dallo Stellenbosch Golf Club, campo che ospita il torneo.

Come riportato da Il Messaggero, Pavan era in ritardo per recarsi al campo. Dopo essersi accorto di aver dimenticato le chiavi dell’armadietto dello spogliatoio, è tornato di fretta in camera per prenderle. Poi però ha chiamato l’ascensore per riscendere e quando le porte si sono aperte è entrato di corsa, non accorgendosi dell’assenza della cabina. Un incidente assurdo, sul quale ovviamente occorrerà fare piena chiarezza soprattutto per quanto riguarda la questione sicurezza dell’impianto. Un portavoce del DP World Tour ha confermato che Pavan “si è ritirato a causa di un infortunio” dal South African Open, ma non ha potuto dare ulteriori dettagli “per motivi di riservatezza medica”.

Chi è Andrea Pavan

Nato a Roma il 27 aprile 1989, Pavan è uno dei golfisti italiani che ha ottenuto i migliori risultati negli ultimi anni, impegnato nel DP World Tour. Pavan ha infatti conquistato due vittorie nel massimo circuito europeo, vincendo sia al D+D Real Czech Masters nel 2018, sia al BMW International Open nel 2019. Vittorie che gli hanno consentito anche l’ingresso in top 100, confermandosi tra i migliori giocatori del panorama mondiale.

Prima di affermarsi sul DP World Tour, si era già messo in evidenza nel Challenge Tour, circuito dove aveva conquistato quattro vittorie. Anche negli ultimi mesi ha confermato la propria qualità con risultati importanti, come per esempio una top 10 al Bahrain Championship nel febbraio 2026 e un piazzamento di vertice al Genesis Championship in Corea del Sud nell’ottobre 2025.