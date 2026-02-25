Moussa Sangare è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne assassina a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, il 30 luglio 2024. L’accusa aveva chiesto per l’uomo l’ergastolo, la difesa invece aveva invocato l’assoluzione. La Corte d’Assise di Bergamo, presieduta da Patrizia Ingrascì, ha sposato la tesi del pubblico ministero.

L’omicidio e le indagini

Tutto era iniziato nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, quando Sharon Verzeni era stata uccisa a coltellate nel cuore della notte: nessun indizio, nessun sospettato e nessun movente. Il caso, inizialmente complicatissimo per la casualità degli eventi, aveva preso una svolta improvvisa, dopo la visione delle immagini di videosorveglianza delle strade limitrofe alla scena del crimine in cui si vedeva una persona in bicicletta allontanarsi dalla scena del delitto. Era Moussa Sangare.

A incastrare l’uomo però erano state in particolare le testimonianze di quattro persone. I primi, fondamentali testimoni erano stati due adolescenti italiani. Quando il 30 agosto, la procura di Bergamo aveva informato sul fermo del 31enne reo confesso, aveva anche aggiunto che Sangare, prima di aggredire e uccidere Sharon Verzeni, aveva minacciato due ragazzi italiani. Sangare aveva fatto degli apprezzamenti sulla maglietta di uno dei due, per poi mostrare loro il coltello con cui di lì a poco avrebbe colpito la vittima, secondo le ricostruzioni dei due giovani. Successivamente, due ragazzi italiani di origine marocchina avevano incrociato l’imputato “risalire la via“, di fatto confermando la presenza dell’uomo nei pressi della scena del delitto. Lo avevano descritto come “un po’ strano”. A confermare la genuinità delle dichiarazioni dei ragazzi erano state le immagini di sorveglianza, che avevano immortalato prima il passaggio dei due giovani e, poi, anche il passaggio in bicicletta dell’assassino.

Sangare era stato quindi fermato e nel corso dell’interrogatorio di convalida, reso il 2 settembre davanti alla giudice per le indagini preliminari di Bergamo Raffaella Mascarino, aveva confessato tutto: “Ho incrociato la ragazza prima da davanti. Non aveva la borsa; portava gli occhiali, avrei detto che avesse i capelli biondi; indossava jeans e aveva le cuffiette nelle orecchie. A quel punto l’ho seguita da dietro, l’ho toccata sulla spalla con la mano sinistra e le ho detto: “Scusa per quello che sta per accadere”. Lei ha tolto le cuffiette quando si è sentita toccare. Ha sentito la frase. Ho preso il coltello. La prima coltellata l’ho data al petto e il coltello è rimbalzato. Lei stava scappando, sono sceso dalla bici, l’ho rincorsa e l’ho colpita alla schiena più volte, tre o quattro. Lei ha urlato chiedendo “perché?”, dicendo “sei un codardo, sei un bastardo”. Poi ho ripreso la bici e velocemente mi sono allontanato”.

La ritrattazione

L’uomo aveva poi ritrattato la sua versione a processo, dichiarandosi innocente. “Passavo di lì in bici – aveva detto – e ho visto Sharon che litigava con un uomo. Ho capito che la vicenda sarebbe finita male e non volevo entrare in questa situazione, ho accelerato e sono andato via. Poi mi è presa la paranoia di aver visto qualcosa che non dovevo, così mi sono liberato dei vestiti e del coltello” e aveva poi aggiunto che lui si era solo ritrovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato e che la confessione, fornita inizialmente, fosse frutto dello stress: “Secondo me è stato uno di Terno che sapeva come evitare le telecamere, ho confessato solo perché ero stressato e pensavo che così mi avrebbero rilasciato“.

Intanto l’imputato aveva anche cambiato legale. L’avvocata Tiziana Bacicca, ha assunto la difesa dell’imputato pochi giorni dopo la revoca del mandato all’ex legale Giacomo Maj. Per tale scelta, Bacicca aveva chiesto la posticipazione a oggi, 25 febbraio 2026, per ripercorrere gli atti di indagine e preparare la successiva difesa. Proprio a margine dell’udienza di oggi, l’avvocato della difesa aveva chiesto per il suo assistito l’assoluzione per non aver commesso il fatto e, in subordine, che fosse contenuta la pena nei limiti edittali. Bacicca aveva dichiarato: “L’impressione è che oggi si stia dando una particolare importanza alla confessione del signor Sangare, trascurando una serie di elementi che a mio avviso danno per non responsabile il mio assistito. – e aveva aggiunto – Gli inquirenti hanno fatto un lavoro certosino ed effettivamente dimostrano la presenza di Sangare, ma lui stesso afferma di esser testimone di quell’omicidio e la sua confessione viene da un testimone disturbato”.

La tesi della difesa

L’avvocato della difesa aveva poi sottolineato una incongruenza, a suo dire, nell’analisi delle tracce di Dna sui reperti: “Se dobbiamo pensare che abbiano influito gli agenti atmosferici sul coltello anche quella sulla bicicletta, la traccia biologica della vittima, potrebbe essere stata trasportata. Anche nell’appartamento in cui Sangare entrava dalla finestra non sono state trovate tracce di sangue”. L’avvocato fa riferimento alle tracce di Dna di Sharon Verzeni ritrovate, assieme a quelle dell’assassino, sulla biciletta usata dall’uomo quella notte. A riguardo, l’uomo aveva commentato dicendo: “Questa è l’unica cosa che non mi spiego“.

L’accusa

Sempre convinto della dinamica dell’omicidio era stato il pm di Bergamo, Emanuele Marchisio, che per Sangare ha chiesto fin dall’inizio l’ergastolo per omicidio aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla minorata difesa della vittima. Nella sua requisitoria, il titolare dell’accusa aveva tracciato un atto d’accusa durissimo, invitando la Corte a riconoscere tutte le aggravanti contestate e a non concedere le attenuanti generiche. “In questo processo non mancano le prove, ma le parole” aveva affermato il pm, sottolineando la difficoltà nel descrivere “un delitto assurdo: una vita spezzata per un capriccio”. Il pm dichiarò che Sangare “provò piacere a uccidere una ragazza che stava camminando per strada”, cercando di trovare la vittima perfetta, individuata poi in Sharon Verzeni, “la persona più indifesa che avesse trovato“. Sangare, sottoposto a perizia psichiatrica, era risultato pienamente in grado di intendere e di volere. Infine, il pm chiedeva il massimo della pena, evidenziando come l’imputato “non avesse mai avuto un momento di rincrescimento” nei confronti della vittima, forse anche a causa del grave disturbo narcisistico e anaffettivo che la perizia psichiatrica gli aveva attribuito, confermando l’impossibilità, da parte dell’imputato, di provare rimorso per quanto commesso.