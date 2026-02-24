“Sembra sottotono e timido. L’italiano sta vacillando”: i media spagnoli esaltati dal divario in classifica tra Sinner e Alcaraz

Quando Adriano Panatta ha perso la calma commentando le critiche ricevute da Jannik Sinner dopo la sua sconfitta ai quarti di finale del torneo di Doha, si riferiva soprattutto a loro: i media spagnoli. Se qui in Italia ci si interroga sulle possibili difficoltà del campione altoatesino in questo inizio di 2026, in Spagna c’è un clima di entusiasmo per Carlos Alcaraz, che finora non ha perso una partita e sta consolidando il suo primato nel ranking Atp. Le testate iberiche però nei loro commenti sono state durissime: “Sinner è in difficoltà. Sembra sottotono e timido“. E ancora: “Ha molta meno sicurezza e decisione”.

L’epilogo dell’Atp 500 di Doha, con la vittoria proprio di Alcaraz in finale contro Arthur Fils, ha fatto crescere le analisi di questo tono: “L’italiano sta vacillando, perdendo sempre più terreno nella corsa al trono mondiale“. Il riferimento è alla nuova classifica Atp di lunedì 23 febbraio, che vede Alcaraz sempre più numero 1 a quota 13.550 punti. Lo spagnolo ha aumentato di 300 lunghezze il suo divario nei confronti di Sinner, che ora si trova distante 3.150 punti, a 10.400. La vittoria dell’Australian Open e ora Doha hanno scavato un solco importante: Alcaraz a questo punto sicuro di rimanere numero 1 del mondo anche dopo i primi due Masters 1000 della stagione, Indian Wells e Miami. E dunque almeno di eguagliare le 66 settimane da numero 1 in carriera di Sinner.

Il duello per la vetta della classifica, dunque, si accenderà nel corso della stagione sulla terra battuta, verso il Roland Garros che Sinner ha indicato come uno dei suoi grandi obiettivi per il 2026. Vincerlo, infatti, gli permetterebbe di completare il Career Grand Slam, traguardo che Alcaraz ha raggiunto all’Australian Open, diventando il più giovane a riuscirci. “Il tennis vero comincia adesso con i due tornei in America e poi sulla terra rossa in Europa”, ha ricordato Panatta difendendo Sinner dalle critiche eccessive che ha ricevuto. Per gli spagnoli, invece , “ha toccato l fondo” ed “è ufficialmente in crisi”. Il tempo darà la risposta.

La nuova top ten del ranking Atp questa settimana

1 (=0) Carlos Alcaraz (ESP) 13.550

2 (=0) Jannik Sinner (ITA) 10.400

3 (=0) Novak Djokovic (SRB) 5.280

4 (=0) Alexander Zverev (GER) 4.555

5 (=0) Lorenzo Musetti (ITA) 4.405

6 (=0) Alex de Minaur (AUS) 4.235

7 (+1) Taylor Fritz (USA) 4.220

8 (-1) Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.080

9 (=0) Ben Shelton (USA) 4.050

10 (=0) Alexander Bublik (KAZ) 3.405