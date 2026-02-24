La deflagrazione, avvenuta poco dopo le 18, ha investito il primo piano, facendo crollare l’intera struttura che è collassata

Un cadavere è stato estratto dai Vigili del Fuoco sotto le macerie di una palazzina a Prun, frazione del comune di Negrar nel Veronese. L’edificio è crollato a seguito di un’esplosione, che sarebbe stata causata da una bombola di gas. La vittima è un uomo individuato dai soccorritori sotto la massa di detriti. Poco prima erano stati estratti vivi altri due uomini e una donna: sono feriti ma in maniera non grave, e sono stati portati all’ospedale di Borgo Trento, a Verona.

#Verona, estratto dalle macerie purtroppo senza vita il corpo del quarto uomo disperso nel crollo seguito all’esplosione nella palazzina di tre piani a Negrar. Salvati dai #vigilidelfuoco due uomini e una donna, estratti dalle macerie [#24febbraio 19:45] pic.twitter.com/FPTuu9UWyl — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 24, 2026

La palazzina interessata dall’esplosione è sviluppata su tre piani più una zona mansardata. La deflagrazione, avvenuta poco dopo le 18, ha investito il primo piano, facendo crollare l’intera struttura che è collassata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco con il personale Usar (Urban Search And Rescue) specializzato nel soccorso tra le macerie, per esplosioni o crolli.