“Noi rispettiamo il Bodo e gli facciamo anche i complimenti per quello che hanno fatto, voi invece non rispettate noi”: Chivu si infuria in conferenza

“Uscire con il Bodo una vergogna? Niente è una vergogna. Noi rispettiamo il Bodo e gli facciamo anche i complimenti per quello che hanno fatto, voi invece non rispettate noi”. Sarà l’importanza del match, il calore dei tifosi che stanno pian piano riempiendo San Siro, ma Cristian Chivu è già in clima partita. L’allenatore dell’Inter – alla vigilia della sfida contro il Bodo Glimt in programma a San Siro dopo il 3-1 dell’andata – si è infuriato con un giornalista norvegese che gli ha chiesto se “in caso di eliminazione contro una squadra ‘piccola‘ sarebbe una vergogna”.

“Ride pure…”, ha aggiunto poi Chivu visibilmente infastidito dall’atteggiamento del cronista nordico. “Se San Siro può fare la differenza? Sicuramente una cosa importante è che i giocatori ritrovino l’erba“, ha replicato Chivu con chiaro riferimento alla gara di andata giocato su un campo in erba sintetica non all’altezza e in cui peraltro diversi giocatori hanno accusato problemi fisici.

E su cosa ha insegnato la gara di andata: “Che non sarebbe stato semplice, le condizioni climatiche, dovevamo adattarci al meglio e non siamo stati in grado di farlo o solo a tratti. Sapevamo che tutto quello che avevano fatto di buono, non era casualità, sapevamo che ci potevano mettere in difficoltà. In alcuni momenti non siamo stati all’altezza e speriamo non accada di nuovo”, ha spiegato Chivu.

Reduce dal 3-1 dell’andata, l’Inter si avvicina alla partita di ritorno contro i norvegesi del Bodo Glimt in Champions League “con la stessa serenità e tranquillità che cerchiamo di avere a fine stagione. Non cambia niente, bisogna essere consapevoli di poter vincere e non pensare alla pressione di dover fare 2-3 gol per passare il turno – ha spiegato Chivu -. Servirà serenità per capire i momenti, ma anche consapevolezza di poter ribaltare la sfida di andata e grande attenzione perché il Bodo è pericoloso in transizione“.

Si parla tanto anche di un possibile ritorno di Dumfries tra i convocati, ma Chivu non si sbilancia. “Vedremo”, ha detto. Guardando ancora alla gara di domani sera, il tecnico dell’Inter ha concluso: “Dobbiamo ritrovare energie ma siamo un gruppo e una squadra in grado di ribaltare il risultato. Siamo tutti fiduciosi. Siamo pronti, sia dal punto di vista fisico e mentale, sapendo che la partita potrebbe durare anche 120 minuti più i rigori. Ma sono sicuro che il gruppo saprà gestire al meglio tutte le partite da qui in avanti”.