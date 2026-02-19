The Bold Champions, le pagelle | Chivu (4,5), ma che fai? E Spalletti (4) sconfessa l’attacco. Europa-Italia finisce 10-3

I voti alle squadre protagoniste delle notti europee: disastro delle italiane. Il Newcastle sarà la sesta inglese agli ottavi, con Gala e Bodo le frontiere del calcio sono sempre più larghe

Europa-Italia 10-3: l’andata dei playoff di Champions è stata una disfatta per il calcio italiano. Una figuraccia storica: la Juventus dovrà superare con quattro gol di scarto il Galatasaray per approdare agli ottavi, Atalanta e Inter hanno bisogno di segnarne almeno tre più di Borussia Dortmund e Bodo Glimt. Tradotto: già la qualificazione di una delle nostre squadre sarà un’impresa. L’Italia rischia di ritrovarsi fuori dalla Champions a febbraio: un pessimo segnale in vista degli spareggi mondiali della nazionale a fine marzo. Citazione per il Newcastle: ha vinto 6-1 in casa del Qarabag, la sesta inglese negli ottavi è ormai sicura.

IN – Favola Bodo, poker di Gordon

9 GORDON

Il ragazzo del Newcastle scrive la storia: con la quaterna rifilata al Qarabag, supera una leggenda come Alan Shearer nella classifica cannonieri dei Magpies in Champions. Il poker calato in Azerbaigian, di fronte a 2.500 tifosi che hanno affrontato un viaggio lunghissimo dall’Inghilterra, proietta il venticinquenne Anthony Gordon, originario di Liverpool (giovanili prima con i Reds, poi con l’Everton) sul palcoscenico internazionale.

8,5 DOUE

Ribalta in scioltezza Monaco–Psg. La squadra del principato sale sul 2-0 dopo appena 18 minuti, grazie a Balogun, ma poi sale in cattedra il talento dei parigini: doppietta e il 2-2 di Hakimi figlio di una sua iniziativa. Un potenziale fuoriclasse, che deve solo imparare a specchiarsi di meno.

8 GALATASARAY

La Juventus fa di tutto per consentire alla squadra turca di passare dall’1-2 dell’intervallo al 5-2 finale, ma gli ex napoletani Osimhen e Lang regalano una notte da sogno sotto il cielo di Istanbul. Un altro ex giocatore della serie A, Torreira, governa il centrocampo. Il Gala prenota gli ottavi. Le frontiere del football sono sempre più larghe.

7,5 BODO

I norvegesi meriterebbero lo stesso voto del Galatasaray, ma mezzo punto in meno s’impone di fronte all’indubbio vantaggio di giocare sul sintetico. Un fondo, nel suo genere, già antico. Prima della partita, serve infatti l’intervento delle macchine per sistemare le corsie laterali. Al netto di tutto questo, complimenti a una squadra che gioca bene, mostra risorse atletiche illimitate e possiede un gruppo di discreti calciatori.