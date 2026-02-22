Il mondo FQ

Referendum, Colombo e Davigo: “La riforma servirà a chi vorrà mani più libere per gestire il potere”

di Redazione Giustizia
Gli ex pm del pool Mani Pulite intervistati al Forum del Fatto Quotidiano in vista del voto del 22 e 23 marzo. "Nordio parla di sistema para mafiso? Immagino non parli a vanvera allora perché non esercita l'azione disciplinare"
“A me sembra che per certi versi sotto certi aspetti sia anche molto sincero che dica questa riforma servirebbe a chiunque vuole gestire più liberamente il potere”. E’ l’ex pm del pool di Mani Pulite Gherardo Colombo a rispondere così a una domanda di Ilaria Proietti al Forum organizzato dal Fatto Quotidiano in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. “Perché il ministro della Giustizia si comporta in un certo modo? Bisognerebbe chiederlo a lui” aggiunge Colombo.

Piercamillo Davigo, collega di Colombo ai tempi di Tangentopoli, risponde invece alla domande che Proietti pone sullo scandelo dell’hotel Champagne dove una notte si incontrarono i deputati del Pd Luca Lotti e Cosimo Maria Ferri (quest’ultimo ex magistrato) insieme a cinque membri laici del Csm e il capocorrente più potente, cioè Luca Palamara, per decidere chi doveva o chi non doveva andare a guidare le Procure di Firenze e Roma, dimostrazione che la vera separazione dovrebbe essere quella tra giustizia e politica. Risponde Davigo: “Il ministro della Giustizia Nordio ha parlato di sistema para mafioso. Allora se si deve presumere che non parli a vanvera, il ministro, mi chiedo, poiché è titolare dell’azione disciplinare, perché non l’ha esercitata?”.

