“A me sembra che per certi versi sotto certi aspetti sia anche molto sincero che dica questa riforma servirebbe a chiunque vuole gestire più liberamente il potere”. E’ l’ex pm del pool di Mani Pulite Gherardo Colombo a rispondere così a una domanda di Ilaria Proietti al Forum organizzato dal Fatto Quotidiano in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. “Perché il ministro della Giustizia si comporta in un certo modo? Bisognerebbe chiederlo a lui” aggiunge Colombo.

Piercamillo Davigo, collega di Colombo ai tempi di Tangentopoli, risponde invece alla domande che Proietti pone sullo scandelo dell’hotel Champagne dove una notte si incontrarono i deputati del Pd Luca Lotti e Cosimo Maria Ferri (quest’ultimo ex magistrato) insieme a cinque membri laici del Csm e il capocorrente più potente, cioè Luca Palamara, per decidere chi doveva o chi non doveva andare a guidare le Procure di Firenze e Roma, dimostrazione che la vera separazione dovrebbe essere quella tra giustizia e politica. Risponde Davigo: “Il ministro della Giustizia Nordio ha parlato di sistema para mafioso. Allora se si deve presumere che non parli a vanvera, il ministro, mi chiedo, poiché è titolare dell’azione disciplinare, perché non l’ha esercitata?”.