Ultimo aggiornamento: 11:29 del 21 Febbraio

Oltre 150 tartarughe giganti liberate sull’isola di Floreana: erano scomparse più di un secolo fa

Un filmato diffuso dal Ministero dell’Ambiente dell’Ecuador mostra i guardaparco che liberano le tartarughe giganti. Piu’ di 150 tartarughe giganti sono state reintrodotte sull’isola di Floreana, nel famoso arcipelago delle Galapagos, in Ecuador, dove erano scomparse piu’ di un secolo fa.

