Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 15:02

Pace in Ucraina, il parere delle spie: “Mosca finge di trattare per ottenere un allentamento delle sanzioni”

di Michela A.G. Iaccarino
I negoziati stanno proseguendo su un doppio binario: il primo è quello ucraino, formalmente orientato al cessate il fuoco, ma il secondo, parallelo e altrettanto strategico, riguarda gli accordi bilaterali tra Washington e la Russia
Pace in Ucraina, il parere delle spie: “Mosca finge di trattare per ottenere un allentamento delle sanzioni”
Icona dei commenti Commenti

Alla pace in Ucraina non ci credono nemmeno le spie. Il terzo round di colloqui trilaterali mediati dagli Stati Uniti – con l’inviato speciale, Steve Witkoff, e il genero del presidente, Jared Kushner – si è appena concluso a Ginevra, Svizzera, e alla Casa Bianca sembrano continuare a credere che la guerra possa essere fermata con un accordo entro giugno (prima delle elezioni di midterm). Ma sono di segno diverso e apposto le valutazioni raccolte ieri da Reuters da cinque capi dei servizi di intelligence europei: “A condizione di anonimato, hanno affermato che la Russia non vuole porre fine alla guerra in tempi rapidi. Quattro di loro ritengono che Mosca sta usando i colloqui con gli Stati Uniti per chiedere l’allentamento delle sanzioni e accordi commerciali”.

“La Russia non sta cercando un accordo di pace. Sta perseguendo i suoi obiettivi strategici e non sono cambiati”. È la convinzione radicata negli ambienti di sicurezza, secondo cui la Russia “non vuole né ha bisogno di una pace rapida” perché la sua economia “non è sull’orlo del collasso”. La Federazione viene descritta come “società resiliente”, in grado di sopportare l’impatto delle difficoltà e restrizioni sotto pressione finanziaria prolungata: anche se le sanzioni mordono – e in questo 2026 produrranno danni visibili – non si intravede, almeno per ora, all’orizzonte, un cambio di rotta immediato o risolutivo, un’inversione strategica. Anzi, secondo gli 007 l’avvio vero del negoziato avverrà solo una volta ceduto il Donbas. Perché i negoziati per la pace stanno proseguendo in realtà su un doppio binario: il primo è quello ucraino, formalmente orientato al cessate il fuoco, ma il secondo, parallelo e altrettanto strategico, riguarda gli accordi bilaterali tra Washington e Mosca – che chiede l’allentamento del regime sanzionatorio. (Secondo le valutazioni degli 007 di Zelensky i negoziatori statunitensi e russi stanno discutendo già di un giro d’affari del valore di 12mila miliardi di dollari, il cosiddetto “pacchetto Dmitriev”).

Ai tavoli dei negoziati l’Unione europea sta provando a sedersi tra russi, ucraini e americani, ma finché non avrà una sedia, né formalmente né informalmente, il blocco – tra i principali finanziatori di Kiev – fa circolare solo documenti a cui affida la sua linea: in uno degli ultimi, distribuito agli Stati membri dall’Alta rappresentante Kaja Kallas, Bruxelles elenca con chiarezza le concessioni che ritiene Mosca debba necessariamente compiere, richieste di cui discuteranno i ministri degli Esteri il 23 febbraio prossimo – tra queste, c’è il “divieto della presenza e degli schieramenti militari russi in Bielorussia, Ucraina, Repubblica di Moldavia, Georgia e Armenia” e l’adesione dell’Ucraina all’Ue entro il 2027. È un testo in cui si ribadisce che non c’è pace duratura “senza l’Ue al tavolo dei negoziati” e che respinge sia l’ipotesi della smilitarizzazione di Kiev, sia il riconoscimento “de jure” dei territori ucraini ormai sotto controllo russo.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione