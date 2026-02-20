Terzultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la spedizione azzurra, già da record, va a caccia di altre medaglie. Ci proverà Jole Galli, impegnata fin dal mattino nella sua Livigno con le gare di ski cross donne: il grande sogno è arrivare alla finale, in programma alle ore 13.10. Poco dopo parte la mass start di biathlon uomini: è l’ultima chance per Tommaso Giacomel per provare a prendersi il podio anche in una gara individuale. A Rho ci prova ancora Francesca Lollobrigida: dopo il doppio oro, si cimenta anche nei 1500 metri, che però non sono la sua specialità.

La grande speranza di una medaglia è affidata però soprattutto allo short track. Il programma serale veda ancora impegnata Arianna Fontana: l’atleta più medagliata della storia italiani ai Giochi si cimenta nei 1500 metri insieme a Elisa Confortola e Arianna Sighel, che proveranno a dire la loro. Nel mezzo, però, c’è anche la finalissima della staffetta maschile: l’Italia è tra le quattro protagoniste.

ore 10:00 Sci acrobatico – Ski cross donne, seeding: Andrea Chesi, Jole Galli

ore 12:00 Sci acrobatico – Ski cross donne, ottavi di finale: ev. Andrea Chesi, Jole Galli

ore 12:35 Sci acrobatico – Ski cross donne, quarti di finale: ev. Andrea Chesi, Jole Galli

ore 12:54 Sci acrobatico – Ski cross donne, semifinali: ev. Andrea Chesi, Jole Galli

ore 13:10 Sci acrobatico – Ski cross donne, finali: ev. Andrea Chesi, Jole Galli

ore 14:15 Biathlon – Mass start uomini: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin

ore 16:30 Pattinaggio di velocità – 1500 m donne: Francesca Lollobrigida

ore 18:00 Bob – Bob a due donne, manche 1: Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Alessia Gatti

ore 19:50 Bob – Bob a due donne, manche 2: Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Alessia Gatti

ore 20:15 Short track – 1500 m donne, quarti di finale: Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel

ore 21:00 Short track – 1500 m donne, semifinali: ev. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel

ore 21:29 Short track – Staffetta 5000 m uomini, finale A: Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

ore 21:56 Short track – 1500 m donne, finale B: ev. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel

ore 22:03 Short track – 1500 m donne, finale A: ev. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel

È possibile seguire i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sia in tv in chiaro sulla Rai sia in streaming, i cui diritti appartengono a Warner Bros Discovery. La diretta in chiaro delle gare è visibile su Rai2 e Rai Sport HD (canale 58) e in streaming su Rai Play. Per vedere integralmente ogni evento delle Olimpiadi bisogna affidarsi invece allo streaming in abbonamento: tutte le gare sono visibili su Eurosport, i cui canali sono disponibili sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.