L'azzurro non ha terminato la mass start nel biathlon ed è stato costretto a fermarsi quando era primo dopo il secondo poligono

“Sto bene – se posso dire che sto bene quando ho dovuto smettere mentre ero in testa in una gara olimpica. Subito dopo il secondo poligono il mio corpo ha smesso di funzionare correttamente e stavo lottando per respirare e muovermi, quindi ho dovuto ritirarmi”. Così Tommaso Giacomel in un post Instagram dopo il ritiro dalla mass start di biathlon mentre era in testa dopo il secondo poligono.

L’atleta azzurro aveva la sua ultima chance di conquistare una medaglia individuale dopo quella nella staffetta mista, ma ha avuto un problema al fianco che gli ha impedito di continuare. “La peggior sensazione che abbia mai provato in vita mia finora. Ho provato a sciare molto lentamente la prima parte del terzo giro, ma il mio corpo non me lo permetteva più. Molte cose mi passano per la testa al momento: frustrazione, rabbia, delusione… È devastante”.

Giacomel era infatti stato perfetto al poligono, con zero errori nei primi due e stava cominciando ad alimentare le sue speranze di medaglia: “È devastante fermarsi ma oggi non c’è stato nulla che potessi fare contro il mio corpo. Non è assolutamente la fine dei giochi che speravo, ma non mollerò mai. 4 anni volano veloci e io ci riproverò in Francia. Farò alcuni controlli medici nei prossimi giorni per capire cosa è andato storto oggi.. Vi terrò aggiornati, grazie per l’enorme supporto”.