Olimpiadi 2026, il medagliere live: l’Italia scivola dietro agli Stati Uniti | La nuova classifica

Mai nella storia dei Giochi invernali la spedizione azzurra aveva conquistato così tanti ori e podi. La situazione aggiornata di Milano-Cortina

Per l’Italia è già una certezza, sono delle Olimpiadi invernali da record: a Milano-Cortina 2026 la spedizione azzurra ha già raggiunto quota 9 ori e 26 medaglie complessive. La storica edizione di Lillehammer ’94 appartiene ormai al passato. Tutti i primati sono stati stracciati da questa edizione dei Giochi.

In questo momento l’Italia è terza nel medagliere, dietro all’irraggiungibile Norvegia e agli Stati Uniti, che ci hanno sorpassato grazie al doppio oro conquistato nella serata di giovedì. Ma già chiudere sul podio sarebbe il miglior risultato di sempre. Gli ori sono arrivati da Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità, dalla staffetta mista di short track, dallo slittino, dalla doppia impresa di Federica Brignone, dal biathlon con Lisa Vittozzi e dall’inseguimento a squadre maschile sempre nello speed skating.

I Giochi italiani mettono in palio medaglie in 116 gare, mai così tante. Per tradizione europea, sono gli ori a determinare la posizione di una Nazione nel medagliere. A parità di medaglie d’oro, conta il numero di argenti e in caso di ulteriore parità si guardano i bronzi.

Ecco il medagliere LIVE delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Norvegia 16 8 13 37 Germania 12 10 5 27 Cina 9 4 2 15 Stati Uniti 8 10 7 25 Svezia 8 5 5 18 Paesi Bassi 8 5 4 17 Austria 7 7 4 18 Svizzera 7 2 6 15 ROC (Comitato Olimpico Russo) 6 12 14 32 Francia 5 7 2 14

13. Italia 2 7 8 17