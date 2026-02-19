Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 23:03

Olimpiadi 2026, il medagliere live: l’Italia scivola dietro agli Stati Uniti | La nuova classifica

di Redazione Sport
Mai nella storia dei Giochi invernali la spedizione azzurra aveva conquistato così tanti ori e podi. La situazione aggiornata di Milano-Cortina
Olimpiadi 2026, il medagliere live: l’Italia scivola dietro agli Stati Uniti | La nuova classifica
Icona dei commenti Commenti

Per l’Italia è già una certezza, sono delle Olimpiadi invernali da record: a Milano-Cortina 2026 la spedizione azzurra ha già raggiunto quota 9 ori e 26 medaglie complessive. La storica edizione di Lillehammer ’94 appartiene ormai al passato. Tutti i primati sono stati stracciati da questa edizione dei Giochi.

In questo momento l’Italia è terza nel medagliere, dietro all’irraggiungibile Norvegia e agli Stati Uniti, che ci hanno sorpassato grazie al doppio oro conquistato nella serata di giovedì. Ma già chiudere sul podio sarebbe il miglior risultato di sempre. Gli ori sono arrivati da Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità, dalla staffetta mista di short track, dallo slittino, dalla doppia impresa di Federica Brignone, dal biathlon con Lisa Vittozzi e dall’inseguimento a squadre maschile sempre nello speed skating.

I Giochi italiani mettono in palio medaglie in 116 gare, mai così tante. Per tradizione europea, sono gli ori a determinare la posizione di una Nazione nel medagliere. A parità di medaglie d’oro, conta il numero di argenti e in caso di ulteriore parità si guardano i bronzi.

Ecco il medagliere LIVE delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Il medagliere delle Olimpiadi di Pechino 2022

  1. Norvegia 16 8 13 37
  2. Germania 12 10 5 27
  3. Cina 9 4 2 15
  4. Stati Uniti 8 10 7 25
  5. Svezia 8 5 5 18
  6. Paesi Bassi 8 5 4 17
  7. Austria 7 7 4 18
  8. Svizzera 7 2 6 15
  9. ROC (Comitato Olimpico Russo) 6 12 14 32
  10. Francia 5 7 2 14

13. Italia 2 7 8 17

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione