Felici, contenti, plaudenti. Il tifo risolve ogni cosa, rende innocente ogni colpevole, e lo sport, anzi il calcio, è maestro di ipocrisia, notore di falsità, regolatore di ogni ingiustizia attraverso la compensazione. Tu mi hai fregato? Allora aspetta che alla prossima ti fregherò io. La simulazione di Alessandro Bastoni che ha fatto espellere Pierre Kalulu nella partitissima Inter-Juventus è stata così plastica, così teatrale e così tanto osservata da poter essere annoverata tra le top nella hit dei furbi più furbi anche perché Bastoni, appena dopo aver commesso la simulazione, ha esultato, in qualche modo autodenunciandosi, senza venire beccato.

In politica la falsità è consuetudine, i voltagabbana sono di stanza nelle aule parlamentari ma esiste, ed è forte, da parte degli elettori anche il giudizio, la critica, la condanna. Esistono ancora gli anticorpi e, per nostra fortuna, esiste un sentimento di indignazione che ci porta a respingere, denunciare, condannare chi si comporta violando le regole di gioco. Nel calcio invece il falso sembra una regola aggiunta del gioco, il falso è coperto dall‘ipocrisia, è rendita parassitaria di chi si è fatto furbo. L’allenatore dell’Inter Cristian Chivu, conosciuto per la sua moderazione e la volontà di dire le cose per come stanno, questa volta ha fatto finta di non sapere e tutti, dalla parte dell’Inter, fingono cosicché quegli altri, gli juventini, aspettano il proprio turno per rendere pan per focaccia e dimostrarsi ancora più furbi, anzi furbissimi in azione.

Vince così l’idea che nemmeno nel gioco del calcio c’è giustizia possibile, che non ci sarà mai terzietà da parte degli arbitri che invece dovrebbero essere proprio questo: terzi tra i due sfidanti. Regna sovrana l’idea purtroppo che si vinca se si è furbi, a volte solo perché si è più furbi.