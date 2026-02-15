Sciopero al liceo Grigoletti di Pordenone per protestare contro le invasioni di topi, che ormai da mesi infestano la scuola. La notizia, riportata da Messaggero veneto, racconta di oltre 300 liceali riuniti in un sit-in di tre ore, nella mattinata di sabato 14 febbraio, per chiedere, con striscioni e cori indignati, un intervento rapido di derattizzazione dei cantieri delle palestre ed ex spogliatori dove i roditori fanno tana.

“Fuori i topi dalla scuola” la richiesta all’Ente di decentramento regionale Edr perché “sanifichi i cantieri pieni di ratti”. “Liberateci – chiedono i ragazzi – dai sorci che corrono nei controsoffitti, sui muri esterni e arrivano dai cantieri aperti da anni”. La scuola avrebbe provveduto già in passato con interventi di derattizzazione, ma i cantieri limitrofi alla scuola, in cui i topi pare facciano tana, sono di competenza dell’Ente di decentramento regionale Edr.

“La derattizzazione interna è partita da settimane con interventi massicci che abbiamo rendicontato alle famiglie degli studenti – ha denunciato la dirigente Ornella Varin con il vice Walter Manzon – Nelle pertinenze esterne dei cantieri non possiamo intervenire: abbiamo inviato una richiesta all’Edr di Pordenone, perché si attivi con un controllo nei cantieri che ha affidato alle imprese”.

Intanto è aperto da giorni il tavolo di confronto tra i quattro rappresentanti di istituto e la dirigente Varin. “I rappresentanti di classe saranno convocati giovedì dopo la pausa di Carnevale – hanno annunciato i rappresentanti di istituto che non erano presenti al sit-in – e il giorno dopo ci sarà l’assemblea di istituto. Verificheremo la situazione”. “Siamo una scuola pubblica – hanno ripetuto i liceali dell’indirizzo linguistico – e non uno zoo didattico. L’Ente decentrato regionale e il Comune di Pordenone ci liberino dai ratti che hanno le tane nei cantieri e si intrufolano nella nostra scuola”.

Le trappole con esche si sono rivelate insufficienti a risolvere l’emergenza: un paio di carcasse dei sorci sono state recuperate in un quadro elettrico e in un controsoffitto. I liceali hanno aggiunto: “I genitori ci danno man forte per chiedere sicurezza sanitaria. Le feci dei ratti sono state trovate in più punti del liceo”. “Non è possibile andare avanti così – proseguono – perché i roditori continueranno ad arrivare nel liceo dai cantieri. Vanno tutti sanificati”. Il parco esterno alla scuola è l’altro polo di incursioni.

La scuola, nel frattempo, non ha mai interrotto l’attività didattica. “Ogni giorno gli ambienti vengono sanificati e puliti dal personale collaboratore. – ha sottolineato il docente vicario Manzon – La situazione è complessa e ce ne rendiamo conto, ma stiamo facendo di tutto per risolverla”. Il cantiere delle nuove palestre è già in una fase avanzata, ma restano dubbi sulle condizioni degli spogliatoi.