Il video di Pascale che insulta i pro Pal: “Lavatevi, fate schifo”. E dà della terrorista a Francesca Albanese: “Deve andare in carcere”

di Redazione Cronaca
Scontro a Viareggio durante il Carnevale, ecco le immagini di quello che è successo
Sta facendo il giro dei social il video dello scontro (che risale allo scorso 12 febbraio), a Viareggio, tra Francesca Pascale e un gruppo di persone che manifestava in sostegno della Palestina. Nel filmato, si vede Pascale che urla contro i manifestanti, denigrandoli: “Lavatevi, fate schifo“. Poi cita Silvio Berlusconi, di cui è stata a lungo compagna: “Dicono tanto ‘Berlusconi, Berlusconi’. Ma loro cosa hanno fatto? Vogliono l’assistenzialismo, il reddito di cittadinanza. Sono comunisti”.

Particolarmente gravi le accuse di Pascale dirette alla relatrice dell’Onu, Francesca Albanese: “Ha fatto bene la Francia. Quella terrorista dovrebbe stare in galera“. Il riferimento è alla richiesta di Parigi di dimissioni nei confronti di Albanese per parole che non ha mai pronunciato. Il giorno successivo, con un lungo video pubblicato sui propri canali social, Pascale è ritornata sulla vicenda, difendendosi così: “Un gruppo di pro Pal è arrivato sotto il palco in un contesto riservato all’organizzazione del Carnevale. Fra questi c’è chi mi ha urlato insulti di genere, mi hanno urlato ‘cortigiana di Berlusconi’, più definizioni che potete immaginare”, “hanno scelto un contesto che con quella protesta c’entra ben poco. Ma avevano un obiettivo ben preciso: istigare”. “Hanno insultato il mio genere, le mie scelte sentimentali – continua – mi hanno definito fascista, mi dicevano ‘una che è stata con Silvio Berlusconi non ha il diritto di parlare’, queste le femministe pro Pal. Ero sola, 40 contro una. Ma mi sono difesa ugualmente, anche con toni accesi certamente”.

Video Facebook/Votiamo i carri del Carnevale di Viareggio

