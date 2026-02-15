Il mondo FQ

L’ex ministro ucraino dell’Energia Galushchenko arrestato mentre tenta di passare la frontiera. È indagato per corruzione

di Redazione Esteri
È coinvolto lo scorso novembre nello scandalo Midas e silurato per questo dal presidente Zelensky lo scorso novembre. Il fermo è stato eseguito su mandato dell’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina (Nabu) e dalla Procura per l'anticorruzione (Sapo). Non poteva lasciare il paese
L’ex ministro ucraino dell’Energia Herman Galushchenkocoinvolto lo scorso novembre nello scandalo corruzione e silurato per questo dal presidente Zelensky – è stato arrestato su mandato dell’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina (Nabu) e dalla Procura per l’anticorruzione (Sapo) durante un tentativo di attraversare in treno il confine nella notte tra il 14 e il 15 febbraio.

La notizia è riportata da Ukrainska Pravda, Secondo la ricostruzione, le guardie di frontiera avevano ricevuto una richiesta da Nabu e Sapo in merito a Galushchenko per ottenere informazioni nel caso in cui avesse tentato di attraversare il confine.

Una procedura che viene applicata quando una persona è coinvolta in procedimenti penali. La maxi-operazione anticorruzione “Midas sulla gestione degli appalti nel settore energetico aveva avuto i suoi effetti nei mesi scorsi e il presidente ucraino aveva chiesto il licenziamento del ministro dell’Energia Svitlana Hrynchuk e del suo predecessore Herman Galushchenko, che era stato sospeso.

