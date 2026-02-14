Il mondo FQ

di Redazione Esteri
Il presidente ucraino ha parlato dalla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove è stato accolto con un'ovazione. Poi l'attacco al magiaro, che ha risposto su X
Scontro tra Zelensky e Orban. “Può riempirsi la pancia grazie all’Ucraina”. “Per questo Kiev è fuori dall’Ue”
Botta e risposta alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il premier ungherese Viktor Orban. Accolto in Baviera da una standing ovation, Zelensky ha rivendicato il sacrificio ucraino nel conflitto con Mosca, inventando a guardare “al prezzo, al dolore e alla sofferenza” affrontati dagli ucraini, sottolineando che sono loro a tenere la linea europea, dietro cui ci sono “una Polonia indipendente e Stati baltici liberi”. Richiamando le parole del presidente del Munich Security Conference, Wolfgang Ischinger, Zelensky ha sostenuto che il pericolo resta contenuto finché l’Ucraina difende l’Europa.

Detto ciò, ha poi puntato il dito contro il premier ungherese Orban: “Dietro alla linea europea tenuta grazie agli ucraini, anche un Viktor può pensare a come far crescere la sua pancia, e non a come far crescere il suo esercito per impedire ai carri armati russi di tornare nelle strade di Budapest”. “Nessuno dei nostri cittadini ha scelto di essere un eroe. L’Ucraina non ha scelto questa guerra”, ha aggiunto, avvertendo che è sbagliato pensare che altri possano restare al sicuro “per sempre” dietro le spalle dell’Ucraina. “Gli ucraini sono persone, non terminator. Anche il nostro popolo muore”, ha concluso.

Pronta la risposta del magiaro. In un messaggio su X, Orban lo ha prima ringraziato ironicamente “per l’ennesimo discorso da campagna elettorale a sostegno dell’adesione dell’Ucraina all’Unione europea. Aiuterà molto gli ungheresi a vedere la situazione più chiaramente”. “C’è però qualcosa che fraintendi – ha scritto Orban direttamente a Zelensky – questo dibattito non riguarda me e non riguarda te. Riguarda il futuro dell’Ungheria, dell’Ucraina e dell’Europa. Ed è proprio per questo che non potete diventare membri dell’Unione europea”.

