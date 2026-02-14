Un uomo di quasi 90 anni è stato arrestato dai carabinieri di Roma dopo l’ennesimo furto. L’anziano, nato nel 1937, di origini colombiane e senza fissa dimora, è stato fermato intorno alle 18.30, subito dopo aver oltrepassato le barriere antitaccheggio di una nota galleria commerciale in via dei Due Macelli. I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina lo hanno fermato dopo una segnalazione di un addetto alla sicurezza, che aveva notato l’uomo allontanarsi velocemente dopo l’attivazione dell’allarme sonoro.

L’anziano ha inizialmente tentato di dileguarsi, ignorando i ripetuti inviti a fermarsi. Solo dopo è stato ricondotto all’interno per l’identificazione. La tecnica utilizzata non era da principianti: l’uomo aveva con sé uno zaino, schermato meticolosamente all’interno con fogli di alluminio e nastro da imballaggio, uno stratagemma studiato appositamente per eludere i sensori di sicurezza dei negozi. La refurtiva, ritrovata nelle tasche del giubbotto e nel borsone, ha un valore superiore ai 1.100 euro: due paia di occhiali griffati, un profumo, un portafoglio e altri accessori sottratti anche dai negozi limitrofi di via del Corso e via del Babuino. Tra la refurtiva figurava anche un orologio con cinturino in pelle e cassa dorata a forma di cuore, di cui l’uomo non è riuscito a giustificare il possesso. La merce rubata è stata recuperata e restituita agli store, mentre lo zaino schermato è stato sequestrato dai militari in quanto mezzo fraudolento pertinente al reato.

I carabinieri hanno ricostruito il suo curriculum criminale che attraversa mezzo secolo di storia italiana. Il primo fotosegnalamento risale al 1974. L’uomo, una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, è stato capace di muoversi tra Roma, Trieste e la Liguria, anche utilizzando diversi alias, tra cui quello di un cittadino jugoslavo nato a Sarajevo. Negli anni la lista di reati si è allungata, arricchita da innumerevoli denunce per furto aggravato, ricettazione e una rapina impropria commessa presso lo scalo di Roma Termini nel 2021. L’ottantanovenne è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri.

FOTO DI ARCHIVIO