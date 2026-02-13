C’è una data per la nuova tornata di negoziati in formato trilaterale tra Russia, Ucraina e Usa. L’annuncio è arrivato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti. Peskov ha detto che “c’è un accordo” per tenere la prossima tornata il 17 e 18 febbraio a Ginevra. La delegazione russa sarà guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky.

Nell notte, intanto, le forze di Mosca hanno continuato a bombardare. Sei persone, tra cui tre giovani fratelli, sono state uccise nell’Ucraina orientale e meridionale. A Kramatorsk, nella regione orientale del paese, un attacco russo su una zona residenziale ha ucciso due gemelli di 19 anni e il loro fratello di 8. La procura della regione di Donetsk ha poi precisato che la madre di 43 anni e la nonna di 65 sono rimaste ferite. Una quarta persona, un uomo, è rimasto ucciso, secondo il governatore militare di Kramatorsk.

Nella regione meridionale di Zaporizhzhia, un uomo di 48 anni ha perso la vita nella tarda serata di ieri in un attacco con un drone che ha colpito un edificio residenziale. Nella regione di Odessa, sulla costa del Mar Nero, un civile è stato ucciso e altri sei sono rimasti feriti, tre dei quali gravemente, in un attacco con droni contro il porto. Magazzini e veicoli logistici sono stati danneggiati e un incendio è ancora in corso. Ieri le forze russe avevano anche preso di mira le infrastrutture ferroviarie nella regione di Dnipropetrovsk con droni, senza causare vittime.

Le autorità ucraine affermano, infine, che un uomo è stato ucciso da un raid delle truppe russe sul villaggio di Antonivka, alle porte di Kherson, “attorno alle 7 del mattino”, e che un’altra persona è rimasta ferita dall’esplosione di una mina antiuomo. Lo riferisce l’agenzia di stampa Ukrinform citando il governatore della regione di Kherson, Oleksandr Prokudin.