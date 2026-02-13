Nove persone sono state fermate dalla Polizia francese con l’accusa di truffa ai danni del museo del Louvre e della reggia di Versailles, con un danno stimato di oltre 10 milioni di euro. A rendere nota la retata avvenuta due giorni fa è stata la Procura di Parigi, svelando una vasta rete illegale che lucrava sui biglietti e sulle visite guidate. Tra coloro che sono stati colpiti dalla misura giudiziaria ci sono anche due dipendenti del museo, almeno una guida turistica e il presunto organizzatore della truffa.

Durante l’operazione, gli agenti hanno sequestrato oltre 957mila euro in contanti e 486mila di diversi conti bancari. La truffa andava avanti dal molto tempo: secondo gli inquirenti, i proventi illeciti sono stati investiti nel mercato immobiliare tra Francia e Dubai. L’inchiesta era scattata nel dicembre 2024 in seguito a una denuncia presentata dalla direzione del Louvre.

Allertati anche gli uffici della lotta all’immigrazione irregolare per il coinvolgimento di due guide turistiche cinesi, finite nel mirino della sicurezza. A quanto sembra, la coppia era abilissima nel far entrare al museo interi gruppi di connazionali senza far pagare il biglietto a nessuno di loro. Secondo il procuratore, “le guide riutilizzavano parecchie volte gli stessi biglietti per persone diverse”.

Altre guide del museo sono state sorprese a truffare “con gli stessi metodi”, ha continuato la procura, rivelando che le autorità hanno disposto sorveglianze speciali e intercettazioni che hanno confermato i sospetti della direzione del museo sullo schema utilizzato: i biglietti venivano acquistati una volta e poi riutilizzati a più riprese. Le indagini hanno portato a individuare dei complici all’interno del Louvre che venivano corrotti in contanti e chiudevano gli occhi sui controlli.

Continuano i guai per l’importante sito turistico. Dopo la rapina avvenuta lo scorso 19 ottobre – con gioielli della Corona rubati per 88 milioni di euro, bottino non ancora ritrovato – ci sono stati scioperi ad oltranza tra i dipendenti per chiedere condizioni di lavoro migliori. Oltre alle carenze come strutture vecchie e pochi bagni a disposizione del pubblico.