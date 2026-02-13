“L’idea di trovarmi da sola con lui mi terrorizzava”: le accuse a Cizeron e le polemiche sui pattinatori francesi vincitori dell’oro. “Alimentano la cultura del silenzio”

Il pattinaggio di figura è storicamente luogo deputato a veleni e rivalità accesissime, spesso condito da storie di tradimenti e scandali. Non ha fatto eccezione neppure Milano-Cortina 2026: al centro delle polemiche è la coppia francese, vincitrice della medaglia d’oro, formata da Laurence Fournier Beaudry, canadese naturalizzata francese, e da Guillaume Cizeron, già campione olimpico a Pechino 2022 con Gabriella Papadakis, con la quale ha conquistato anche l’argento a Pyeongchang 2018: il suo palmares recita cinque titoli mondiali, altrettanti europei e sette francesi.

Fulcro dello scandalo è proprio il cambio di partner: i due, dopo Pechino, sembravano essersi ritirati definitivamente, fino al ritorno un anno fa di Cizeron con una nuova partner. Gabriella Papadakis ha nel frattempo pubblicato un libro in cui ha raccontato di essersi sentita in pericolo con il partner storico, in situazioni pericolose sia per la sua salute fisica che per quella mentale: “La sola idea di trovarmi da sola con lui mi terrorizzava: il problema è che il tipo di relazione che ho avuto con Guillaume è comune all’intero ambiente. Ho vissuto situazioni non accettabili, ma appunto: questo tipo di rapporto riflette quello all’interno del sistema”.

La denuncia dell’atleta colpisce l’intero mondo del pattinaggio di figura: “È molto comune, sono in tanti a vivere così. Il mondo del pattinaggio di figura, per una donna, può essere molto complicato e difficile da affrontare. Come molte altre, spesso ho faticato a starci all’interno, il nostro è uno sport assai oppressivo. Dopo Pechino, ciò nonostante, avrei voluto continuare: il pattinaggio è la mia vita. Sono andata in terapia e ho sognato di sfruttare condizioni migliori, di poter cambiare le cose, di avere esempi diversi rispetto a quelli con i quali sono cresciuta. Ma c’è stato poco da fare: non ha funzionato. Le nostre conversazioni sono rimaste a senso unico. Ho temuto di nuovo per me stessa“. A seguito di queste dichiarazioni, Cizeron ha denunciato l’ex partner per diffamazione. Proprio la Papadakis è stata la commentatrice delle gare di Milano Cortina.

Non è stata lontana dalle polemiche neanche l’altra metà della coppia vincitrice dell’oro: l’ex partner di Fournier Beaudry, Nikolaj Sørensen, nel 2024 è stato sospeso dalla federazione canadese per una presunta aggressione sessuale risalente al 2012. La sospensione è stata poi annullata nel giugno 2025 dal Centro canadese per la risoluzione delle controversie sportive per motivi di giurisdizione. Tuttavia un collegio arbitrale, secondo quanto riporta USA Today, ha successivamente stabilito che la decisione deve essere rivista, il che significa che la sospensione potrebbe essere ripristinata.

Fournier Beaudry si è schierata al fianco dell’ex partner accusato, dicendo di conoscerlo da 12 anni e che sia lei che Cizeron continuano a sostenerlo. Sørensen è apparso sugli spalti durante le gare a sostenere la coppia francese. In un documentario Netflix dal titolo Glitter & Gold: Ice Dancing, Fournier Beaudry ha parlato della squalifica di Sørensen: “È stato estremamente difficile perché non si trattava solo di pattinaggio, ma anche della mia integrità e della sua. Conosco il mio ragazzo al 100%. Lo conosco. E siamo rimasti uniti e forti”.