Le abbondanti piogge cadute in Calabria hanno provocato l’esondazione dei fiumi Busento e Campagnano, nel Cosentino, rendendo necessari numerosi interventi dei vigili del fuoco. Le maggiori criticità si sono registrate a Grisolia dove dieci persone, in difficoltà nelle loro abitazioni allagate, sono state portate al sicuro a bordo dei gommoni dei soccorritori fluviali. A Rogliano, le squadre sono riuscite a raggiungere quattro cittadini rimasti isolati a causa di una frana.