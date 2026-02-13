Il mondo FQ

Forti piogge in Calabria, abitanti soccorsi con i gommoni nel Cosentino

Emergenza nel Cosentino: dieci persone salvate a Grisolia dalle case allagate. Rogliano isolata per frana
Le abbondanti piogge cadute in Calabria hanno provocato l’esondazione dei fiumi Busento e Campagnano, nel Cosentino, rendendo necessari numerosi interventi dei vigili del fuoco. Le maggiori criticità si sono registrate a Grisolia dove dieci persone, in difficoltà nelle loro abitazioni allagate, sono state portate al sicuro a bordo dei gommoni dei soccorritori fluviali. A Rogliano, le squadre sono riuscite a raggiungere quattro cittadini rimasti isolati a causa di una frana.

