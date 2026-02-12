“Congratulazioni Fede! Che ritorno incredibile!”. Nessuno più di Lindsey Vonn in questo momento può comprendere l’emozione di Federica Brignone dopo l’impresa nel superG. La sciatrice statunitense ha infatti dedicato un pensiero sui social alla collega azzurra dopo la medaglia d’oro alle Olimpiadi a meno di 10 mesi dall’infortunio di aprile 2025. Lo ha fatto dal letto dell’ospedale di Treviso, dove al momento è ricoverata e dove ieri si è sottoposta al terzo intervento chirurgico della sua vita.

“Ho subito il mio terzo intervento oggi ed è stato un successo. Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi”, aveva scritto ieri nel tardo pomeriggio Vonn su social. La sciatrice ha riportato una frattura scomposta alla tibia dopo esser caduta durante la discesa libera disputata con il crociato rotto: “Grazie a tutto l’incredibile staff medico, gli amici, la famiglia, che sono stati al mio fianco e per il bellissima sfogo di amore e supporto da parte di persone di tutto il mondo. Inoltre, congratulazioni infinite ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del Team Usa che sono là fuori a ispirarmi e a darmi qualcosa per cui tifare”, aveva concluso la campionessa olimpica.

41 anni, Vonn aveva vinto l’oro olimpico di discesa nel 2010. Dopo sei anni di ritiro, era tornata a fine 2024 ed era considerata la favorita per la vittoria olimpica fino a quando – in un incidente a Crans–Montana, in Svizzera, a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi – si era rotta il legamento crociato anteriore. Ora il messaggio a Brignone, che al contrario dopo circa dieci mesi out per infortunio, è tornata nel modo migliore: con il primo oro olimpico in superG.