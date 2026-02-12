Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 14:34

“Congratulazioni Fede, che ritorno”: Vonn scrive a Brignone dal letto dell’ospedale

di Redazione Sport
La sciatrice statunitense si è sottoposta ieri al terzo intervento della sua carriera dopo la frattura della tibia nella caduta in discesa
“Congratulazioni Fede, che ritorno”: Vonn scrive a Brignone dal letto dell’ospedale
Icona dei commenti Commenti

“Congratulazioni Fede! Che ritorno incredibile!”. Nessuno più di Lindsey Vonn in questo momento può comprendere l’emozione di Federica Brignone dopo l’impresa nel superG. La sciatrice statunitense ha infatti dedicato un pensiero sui social alla collega azzurra dopo la medaglia d’oro alle Olimpiadi a meno di 10 mesi dall’infortunio di aprile 2025. Lo ha fatto dal letto dell’ospedale di Treviso, dove al momento è ricoverata e dove ieri si è sottoposta al terzo intervento chirurgico della sua vita.

Ho subito il mio terzo intervento oggi ed è stato un successo. Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi”, aveva scritto ieri nel tardo pomeriggio Vonn su social. La sciatrice ha riportato una frattura scomposta alla tibia dopo esser caduta durante la discesa libera disputata con il crociato rotto: “Grazie a tutto l’incredibile staff medico, gli amici, la famiglia, che sono stati al mio fianco e per il bellissima sfogo di amore e supporto da parte di persone di tutto il mondo. Inoltre, congratulazioni infinite ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del Team Usa che sono là fuori a ispirarmi e a darmi qualcosa per cui tifare”, aveva concluso la campionessa olimpica.

41 anni, Vonn aveva vinto l’oro olimpico di discesa nel 2010. Dopo sei anni di ritiro, era tornata a fine 2024 ed era considerata la favorita per la vittoria olimpica fino a quando – in un incidente a CransMontana, in Svizzera, a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi – si era rotta il legamento crociato anteriore. Ora il messaggio a Brignone, che al contrario dopo circa dieci mesi out per infortunio, è tornata nel modo migliore: con il primo oro olimpico in superG.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione