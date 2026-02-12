Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 16:00

La Finlandia sospende l’allenatore di salto con gli sci: “Ha problemi con l’alcol”

di Redazione Sport
Il coach si sarebbe pentito: "Vorrei scusarmi con tutta la squadra finlandese, con gli atleti e anche con i tifosi. Auguro alla squadra di concentrarsi sui giochi e di continuare a lavorare bene"
La Finlandia sospende l’allenatore di salto con gli sci: “Ha problemi con l’alcol”
Icona dei commenti Commenti

L’allenatore della nazionale finlandese di salto con gli sci, Igor Medved, ha lasciato Predazzo e i Giochi invernali di MilanoCortina. A quanto si apprende il Comitato olimpico finlandese avrebbe comunicato al coach la decisione di richiamarlo in patria “per comportamenti ritenuti contrari alle regole e ai valori della squadra“. “Medved è tornato a casa oggi (giovedì). Si tratta di problemi legati all’alcol. Prendiamo sempre sul serio la violazione delle regole da parte della squadra e reagiremo in fretta”, ha dichiarato il team manager finlandese Janne Hänninen in una dichiarazione del Comitato Olimpico.

Secondo quanto riportato da hs.fi, Medved si è pentito di ciò che ha fatto: “Vorrei scusarmi con tutta la squadra finlandese, con gli atleti e anche con i tifosi. Auguro alla squadra di concentrarsi sui giochi e di continuare a lavorare bene. Non commenterò ulteriormente la questione”, ha detto Medved. Il direttore della squadra olimpica finlandese Janne Hänninen – contattato telefonicamente dalla testata finlandese – ha dichiarato di essere stato informato del fatto mercoledì e di aver subito preso provvedimenti. Hänninen ha affermato che il comportamento di Medved è “contrario alle regole e ai valori della nostra squadra”. Nel comunicato stampa, Hänninen ha affermato che i problemi sono legati al consumo di alcol.

“Nella squadra non abbiamo tolleranza zero per l’alcol“, spiega Hänninen, che ha chiarito inoltre che Medved non ha consumato alcolici durante l’orario di lavoro. “La cosa più importante in questa situazione è che gli atleti e l’attuale staff tecnico siano tranquilli. Le competizioni sono appena iniziate, quindi l’attenzione di tutti dovrebbe rimanere esclusivamente sullo sport“, ha concluso Hänninen. “A volte succedono cose spiacevoli e vanno affrontate, ma l’attenzione resta sullo sport.”

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione