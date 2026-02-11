“(Questa riforma, ndr) penso sia prevalentemente una vendetta e una voglia che non ci sia mai più un’altra Tangentopoli”: queste le parole con cui il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri, primo ospite del “Forum – Speciale Referendum” organizzato da il Fatto Quotidiano e ilFattoquotidiano.it, ha commentato le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, ospite a Tagadà su La7.

Il magistrato ha aggiunto: “La politica dopo Tangentopoli ha fatto un passo indietro per fare un favore alla magistratura? La politica era debole, oggi è più forte perché è più compatta: si fanno cose che, con una sorta di silenzio assenso, piacciono anche a chi oggi non ha potere reale – ha proseguito Gratteri – Io penso che la politica si è trovata in grosse difficoltà, ora si è organizzata e strutturata”.