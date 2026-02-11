Il mondo FQ

La telefonata tra Mattarella e Arianna Fontana dopo l’oro dello short track. E la campionessa svela un segreto | Video

Il presidente si è congratulato con la staffettista azzurra e ha scherzato: "Sui prossimi impegni..."
“Una gara formidabile”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è complimentato con Arianna Fontana dopo l’oro nella staffetta mista nello short track. “Sei Olimpiadi, sei successi”, ha ricordato Mattarella chiedendo di congratularsi anche con gli altri. Nel video postato dai profili del Quirinale, si vede e sente il capo dello Stato parlare a lungo con la campionessa azzurra, protagonista del successo insieme Pietro Sighel, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola (più Luca Spechanhauser e Chiara Betti, sul ghiaccio nel primo turno e nel secondo turno). Mattarella racconta di quanto sia stato emozionante seguire l’adrenalinica gara, seppur in differita, e Fontana spiega al presidente della Repubblica con quali trucchi abbiano ottenuto il successo: “Con calma siamo riusciti ad arrivare al successo”. Poi Mattarella si lascia andare a una battuta: “Sulle prossime gare, non dico”. Fontana è infatti attesa da tre impegni individuali nei 500, 1000 e 1.500 metri.

