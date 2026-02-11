Si rompe il collo e non se ne accorge: l’australiano Cam Bolton si sveglia e scopre il grave infortunio

L'atleta era caduto in allenamento, ma non aveva percepito la gravità dell'infortunio ed è andato a dormire al Villaggio Olimpico

Si rompe il collo in allenamento, poi va a dormire, l’indomani si sveglia e scopre del grave infortunio. È successo a Cam Bolton, 35enne atleta australiano di snowboard cross (la specialità in cui i partecipanti, quattro o sei, partono contemporaneamente sul medesimo percorso), convocato alle Olimpiadi di Milano–Cortina 2026. Convocato, ma non gareggerà. L’esperienza olimpica di Bolton è infatti già finita prima di iniziare per un grave infortunio che si è procurato dopo una caduta in allenamento. Infortunio di cui non si era accorto. L’indomani, poi, la scoperta: due fratture alle vertebre del collo.

L’atleta australiano non si era accorto di essersi procurato un infortunio così grave e dopo l’allenamento è tornato al Villaggio Olimpico per dormire. Martedì mattina si è svegliato e si è accorto di avere un forte dolore al collo. Fatti gli esami del caso, Bolton ha scoperto di essersi fratturato due vertebre del collo. Bolton è stato successivamente trasportato a Milano in elicottero dal suo alloggio nel Villaggio Olimpico di Livigno insieme a un dirigente della squadra australiana, per ricevere le cure dovute a Milano. Alisa Camplin, capo delegazione del team australiano alle Olimpiadi, ha dichiarato che il ragazzo era comunque tranquillo nonostante la gravità dell’infortunio. Con lui c’era anche la moglie.

“Cam voleva far capire ai suoi compagni di squadra cosa stava succedendo, e che stava bene ed era ben accudito – ha detto Alisa Camplin a Livigno – Lui sa quanto seriamente prendiamo l’attività di supporto nei suoi confronti e la comunicazione è stata davvero buona. Sono felice del livello di assistenza che sta ricevendo“. Bolton ha ottenuto il miglior risultato tra gli australiani nello snowboard cross maschile alle ultime Olimpiadi invernali di Pechino, finendo la gara al 13simo posto. A Milano Cortina sarà sostituito dal debuttante James Johnstone.