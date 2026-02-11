Il mondo FQ

Giustizia

Ultimo aggiornamento: 10:13

Attuare la Costituzione, il nuovo libro di Luigi De Magistris in un dialogo con Peter Gomez. In diretta venerdì 13 febbraio alle 16

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
Icona dei commenti Commenti

Venerdì 13 febbraio alle 16 la diretta con Peter Gomez e Luigi De Magistris. Tutti la citano, pochi la rispettano. La Costituzione italiana è la più bella del mondo, ma anche la meno attuata. Nel suo libro Attuare la Costituzione, Luigi De Magistris ricorda che i diritti, la giustizia sociale, la pace e la partecipazione non sono slogan, ma impegni traditi dal potere. La Carta non è un libro da celebrare: è una pratica quotidiana

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione