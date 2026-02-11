Venerdì 13 febbraio alle 16 la diretta con Peter Gomez e Luigi De Magistris. Tutti la citano, pochi la rispettano. La Costituzione italiana è la più bella del mondo, ma anche la meno attuata. Nel suo libro Attuare la Costituzione, Luigi De Magistris ricorda che i diritti, la giustizia sociale, la pace e la partecipazione non sono slogan, ma impegni traditi dal potere. La Carta non è un libro da celebrare: è una pratica quotidiana