“Se io e Stefania siamo amici? Quando mi hanno intervistato ho detto ‘non siamo migliori amici ma abbiamo una relazione molto amichevole‘”. Amos Mosaner torna sul rapporto con Stefania Constantini dopo il bronzo vinto nel curling alle Olimpiadi di Milano–Cortina. L’atleta azzurro ha anche spiegato i motivi: “Magari non usciamo assieme tutti i giorni e giochiamo con squadre diverse e siamo molto all’estero, ma il rapporto con Stefania è davvero amichevole“, ha proseguito Mosaner dopo il successo con la compagna di doppio misto con cui aveva già trionfato a Pechino 2022.

E proprio del futuro della coppia ha parlato anche Stefania Constantini, che ha precisato: “Futuro in squadra con Amos? A fine stagione avremo un momento per riunirci e capire come procedere per le stagioni successive“. Adesso Constantini e Mosaner saranno impegnati rispettivamente nelle competizioni femminili e maschili, poi si penserà al futuro. “Solitamente nel nostro sport poniamo degli obiettivi di quadriennio in quadriennio, quindi per ora abbiamo concluso il quadriennio molto bene, siamo contenti, ora però non è ancora il momento di settare i prossimi perché da domani inizia già una nuova competizione“, ha spiegato Constantini durante la conferenza stampa.

Constantini: “Dedico la medaglia ad Angela Romei”

Intanto nel doppio misto è arrivata un’altra storica medaglia: un bronzo dopo l’oro vinto a Pechino. Possibilità di primo posto che è sfumata in semifinale contro gli Usa, con la coppia azzurra che aveva mostrato grandissima delusione: “Ieri sera è stato importante passare del tempo con i nostri cari, le nostre famiglie, i nostri amici. Abbiamo allentato un pochino la tensione – ha proseguito Constantini -. Abbiamo dormito bene e questa mattina abbiamo avuto un buon meeting in cui ci siamo semplicemente parlati, abbiamo riconosciuto ciò che è stato, ma anche ciò che sappiamo fare, e quindi è stato semplicemente un ricordarci le nostre buone sensazioni di tutto ciò che stiamo facendo in questi anni e ha funzionato, abbiamo fatto un buonissimo lavoro di squadra e abbiamo portato a casa una vittoria importante“, ha concluso l’azzurra.

Una vittoria che Stefania Constantini ha dedicato ad Angela Romei, esclusa dalle convocazioni alla vigilia dell’Olimpiade, sostituita da Rebecca Mariani, figlia del direttore tecnico della nazionale di curling. Un’esclusione che aveva generato non poche polemiche: “Sugli spalti a fare la telecronaca c’è stata per tutta la settimana la mia compagna di squadra e migliore amica Angela Romei con cui avrei voluto condividere questa esperienza olimpica, così non sarà ma la porterò nel cuore con me. Lei è di supporto ed è stato bello averla lì che mi guardava, questa vittoria oltre al mio ragazzo e alla mia famiglia va a lei”.

Mosaner: “Io invece alla mamma della mia ragazza che non c’è più”

Dedica speciale in zona mista dopo la medaglia nel curling anche per Amos Mosaner: “La dedico in primis alla mia famiglia, alla mia ragazza e anche alla mamma della mia ragazza che purtroppo è mancata lo scorso anno e ci teneva tantissimo ad essere qua”, ha dichiarato Mosaner in lacrime in mixzone, consolato da Stefania Constantini. “Poi la vorrei dedicare al mio preparatore che mi è stato vicino in quest’ultimo anno e mezzo. Devo veramente dire grazie a lui perché mi ha tenuto con la testa alta e mi ha fatto arrivare qua performante e pronto, perché non è facile quando succedono cose così. Auguro a tutti di avere un preparatore come lui, ad Andrea Cardone, perché è veramente al top nella preparazione atletica ma soprattutto nella parte mentale e mi ha fatto arrivare qua al giusto momento e con la giusta carica”, ha concluso Mosaner.