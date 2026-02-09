Picchiato sotto casa l’arbitro Kaiser: una settimana fa la proposta di matrimonio al compagno prima della gara di Bundesliga

L’arbitro amatoriale Pascal Kaiser è stato vittima di una violenta aggressione sotto la propria abitazione. Tre uomini gli avrebbero teso un agguato nel suo giardino, colpendolo violentemente al volto. L’arbitro, solo pochi giorni fa, aveva chiesto al proprio compagno Moritz di sposarlo. La proposta, che aveva fatto il giro del web, era stata fatta a Colonia, davanti a 50.000 spettatori, in occasione della partita di Bundesliga tra Colonia e Wolfsburg.

Le immagini del gesto dell’arbitro Kaiser avevano fatto il giro del mondo, diventato simbolo della lotta all’omofobia nel calcio. A una settimana di distanza, però, la notizia della violenza subita. Secondo le ricostruzioni, Kaiser aveva già allertato la polizia per delle minacce ricevute il giorno prima dell’aggressione, ma era stato rassicurato dalle autorità, che per il suo caso non vedevano alcun “pericolo immediato”. Kaiser non ha dubbi: è stata un’aggressione omofoba, una punizione per quel gesto d’amore pubblico, che aveva conquistato la Germania e il mondo intero.