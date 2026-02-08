“Ecco perché le Olimpiadi sono insostenibili”. Le voci dal corteo di Milano contro i Giochi

“Alberi abbattuti, sprechi d’acqua per la neve artificiale, speculazione edilizia. Ecco perché le Olimpiadi sono insostenibili”. A Milano in migliaia sono scesi in piazza contro le Olimpiadi. Hanno portato dei larici di legno, simbolo dei “500 larici che sono stati abbattuti per costruire la pista da bob”. Ma non solo. “Le Olimpiadi favoriscono la speculazione edilizia mentre le classi popolari della città non vedranno un euro in più”. Il corteo si snoda da piazza Medaglie d’Oro verso il Corvetto. Sul cavalcavia sopra lo scalo di Porta Romana vengono sparati dei fuochi d’artificio. E quando cala il buio una parte del corteo prova a forzare il blocco di polizia con fuochi d’artificio. Le forze dell’ordine rispondono con idranti e lacrimogeni.