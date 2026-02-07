“Ecco dove trovare i preservativi nel Villaggio Olimpico”: la scoperta della pattinatrice Olivia Smart – Video

“Per chi si chiedeva se ci fossero i preservativi, li ho trovati”. Comincia così un video su TikTok di Olivia Smart, atleta olimpica di pattinaggio di figura spagnola. Smart ha infatti mostrato un carrellino all’interno del Villaggio Olimpico delle Olimpiadi di Milano-Cortina dove – oltre a varie tipologie di assorbenti – ci sono anche dei preservativi “brandizzati” Regione Lombardia. L’atleta spagnola ha anche spiegato: “Li trovate nella zona dove è possibile noleggiare vari elettrodomestici. Tipo io ho noleggiato un phon perché il mio è esploso. Al Villaggio Olimpico c’è tutto ciò che ti serve”, ha concluso Olivia Smart.