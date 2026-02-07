Il mondo FQ

L’Italrugby fa sul serio: battuta la Scozia all’esordio nel Sei Nazioni

di Redazione Sport
Sotto la pioggia incessante, gli Azzurri partono forte e conquistano una vittoria di prestigio con le mete di Lynagh e Menoncello
L’Italrugby fa sul serio. All’esordio nel trofeo delle Sei Nazioni, la Nazionale batte la Scozia sotto una pioggia incessante che ha reso difficilissimo il gioco coi piedi e l’ovale scivoloso in quello a mano.

Alla finale gli azzurri l’hanno spuntata 18-15. Nel primo tempo azzurri in vantaggio 15-7: a segnare le due mete Lynagh e Menoncello, una sola trasformazione a cura di Garbisi. La Scozia replica con la meta di Dempsey e trasformazione di Russell, Garbisi allunga su punizione.

Nel secondo tempo si riprende la Scozia e accorcia sul 18-15 grazie a una meta di Horne, i tre punti della punizione di Garbisi al 50′ vengono parzialmente recuperati dallo scozzese al 68′. Ma non basta: l’Italia del rugby si sta facendo grande.

