L’Italrugby fa sul serio: battuta la Scozia all’esordio nel Sei Nazioni
L’Italrugby fa sul serio. All’esordio nel trofeo delle Sei Nazioni, la Nazionale batte la Scozia sotto una pioggia incessante che ha reso difficilissimo il gioco coi piedi e l’ovale scivoloso in quello a mano.
Alla finale gli azzurri l’hanno spuntata 18-15. Nel primo tempo azzurri in vantaggio 15-7: a segnare le due mete Lynagh e Menoncello, una sola trasformazione a cura di Garbisi. La Scozia replica con la meta di Dempsey e trasformazione di Russell, Garbisi allunga su punizione.
Nel secondo tempo si riprende la Scozia e accorcia sul 18-15 grazie a una meta di Horne, i tre punti della punizione di Garbisi al 50′ vengono parzialmente recuperati dallo scozzese al 68′. Ma non basta: l’Italia del rugby si sta facendo grande.